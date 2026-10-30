温州市图书馆启动2026年秋季校园服务点征集

温州市图书馆 2026-10-30 09:28:00

温州市图书馆现启动2026年校园图书服务点征集工作，诚邀全市中小学、幼儿园携手共建，让优质阅读资源抵达更多师生身边！

当晨光漫过校园窗棂，指尖拂过书页墨香，阅读已成为温州校园最动人的日常。为进一步织密“15分钟品质文化生活圈”，构建广覆盖、高效能的未成年人阅读生态体系，温州市图书馆现启动2026年校园图书服务点征集工作，诚邀全市中小学、幼儿园携手共建，让优质阅读资源抵达更多师生身边！

以书为桥，浸润千万童心

自“馆校通”工程启动以来，温州市图书馆已建成125个校园图书服务点，覆盖鹿城、龙湾、瓯海、乐清、文成、苍南等县市区，含中小学75家、幼儿园50家，其中校园分馆总藏书量近46万册，外借图书突破300万册次。如今，馆校融合已从单向资源输送，迈向文教系统双向共建共赢的全新阶段，“协议化合作、标准化建设、专业化管理、联网化共享” 的服务模式日趋成熟。

征集类别及核心要求

本次征集包含 “校园分馆” 与 “流动书巴” 两类，具体条件如下：

一、校园分馆

1.征集对象

全市公办中小学及幼儿园。

2.共建条件

场地要求：图书室需设在砖混或钢混结构建筑内，通风良好、照明充足，为独立空间；幼儿园建筑面积不低于 100㎡，中小学校不低于 150㎡，且远离教学喧闹区域，环境安静整洁，幼儿园校园分馆阅览座位不少于20个，中小学校园分馆不少于30个。

人员要求：配备1名专职或固定兼职图书管理员，负责图书整理、借还登记、日常运营等工作。

二、流动书巴

1.征集对象

全市中小学、幼儿园，优先覆盖社区、乡镇、偏远地区等公共文化资源薄弱区域的学校。

2.共建条件

场地要求：提供合法安全的停车位，确保读者上下车便利；能提供220V/50Hz电源，保障设备正常运行。

人员要求：指定1名业务对接人员，负责日常沟通与服务协调。

温州市图书馆专属支持

入选单位将获得全流程专业支持，助力打造优质阅读阵地：

1.资源保障：免费调配适配师生需求的图书（含儿童文学、科普、教辅、绘本等全品类），定期更新轮换；接入全市公共图书馆Interlib集群管理平台，实现文献资源互联互通，为师生提供通借通还服务。

2.运营指导：定期开展图书管理员业务培训（含建设标准、管理流程、读者服务等），专业馆员下沉指导，破解运营难题；搭建经验交流平台，分享优秀分馆管理案例。

3.活动赋能：常态化开展绘本分享会、亲子阅读讲座、英语沙龙等“阅读进校园” 活动，支持打造 “一校一特色” 阅读品牌。

建设流程及报名方式

申请单位提交材料 → 温州市图书馆资格审查（含资料审查、实地考察） → 签署合作协议 → 实施建设方案或试点服务 → 正式开放使用。

征集时间

自启事发布之日起，长期接受申报，本次集中审核截止时间为2026年11月30日，逾期申报将纳入下一批次审核。

来 源：温州市图书馆

原标题： 温图启动2026年秋季校园服务点征集

本文转自：温州新闻网 66wz.com