龙湾发布 2026-10-30 09:27:07

10月29日，龙湾区委九届十一次全体会议召开。

10月29日，龙湾区委九届十一次全体会议召开。龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨出席会议并讲话，龙湾区委副书记、代区长陈久喜主持会议，龙湾区委委员、候补委员出席会议，龙湾区纪委委员列席会议。

会议审议通过了《关于召开中国共产党温州市龙湾区第十次代表大会的决议》。根据省委、温州市委的有关要求，中国共产党温州市龙湾区第十次代表大会将于今年12月份召开。

会议强调，要深化认识，扛牢政治担当。龙湾区上下要进一步提高政治站位，以高度的政治责任感和历史使命感，自觉把思想统一到中央和省、市、龙湾区委的决策部署上来，高标准、高质量完成党代会各项任务，真正把这次党代会开成一次凝聚共识、鼓舞干劲、风清气正、继往开来的大会。要精心组织，抓实大会筹备。强化统筹协调，细化工作计划、厘清任务分工，确保各项任务落岗到人，深入细致开展思想政治工作，教育引导广大党员干部讲政治、讲党性、顾大局、守纪律，自觉服从组织安排，确保区第十次党代会顺利召开。要以换促干，攻坚全年冲刺。锚定全年目标任务，抓实抓细经济运行、助企纾困、民生保障等重点工作，以决战决胜劲头补短板、赶进度、提效能，坚决防止换届期间思想松懈、工作放缓，确保以全年经济社会发展高分答卷迎接党代会顺利召开。

来 源：龙湾发布

原标题： 区委九届十一次全体会议召开

记者 叶德初、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com