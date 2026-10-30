擦亮“纸山”品牌 瓯海区委书记刘云峰专题调研乡村振兴和促共富工作

瓯海发布 2026-10-30 09:27:39

10月29日，瓯海区委书记刘云峰率队深入泽雅山区，专题调研乡村振兴和促共富工作。

10月29日，瓯海区委书记刘云峰率队深入泽雅山区，专题调研乡村振兴和促共富工作。瓯海区人大常委会主任卢旭帆、副主任林显斌，瓯海副区长董一男参加调研。

作为瓯海唯一的山区乡镇，泽雅镇是瓯海区生态保护核心区、乡村振兴主阵地，也是推进共同富裕的潜力所在。近年来，在瓯海区人大等单位的助力下，当地锚定 “农业兴旺、农民增收”目标，立足山区资源深挖生态价值，用心培育 “一薯一果一茶一鱼一竹”五大特色农业产业。共富路上，越来越多新农人、农创客、乡村 CEO 奔赴山乡，为千年纸山注入鲜活新意；瓯海区农业农村局、瓯海区民政局等部门持续下沉赋能，聚焦农业提质、项目落地、惠农服务、品牌培育等献智献力。

当天上午，刘云峰一行首站来到泽雅镇源口村的东头农特产展销中心。展厅内，番薯枣、高山茶叶、竹笋干、田鱼干等"纸山"农特产品整齐陈列、琳琅满目；一旁的直播间里，主播面对镜头热情推介家乡好物。沿着山路前行，刘云峰一行走进五凤垟番薯枣加工厂，实地了解高山番薯特色优势、农机推广使用、标准化加工情况。如今，泽雅番薯种植面积从 1260 亩扩至 2100 亩，预计产量 3150 吨，可产出番薯枣 50 万斤。在传统番薯枣之外，当地还不断研发番薯衍生产品，一根小番薯，正串起一条富民产业链。

山区养老是共富成色的直接体现。在古耸村老年食堂，刘云峰一行调研仁达纸山慈善基金运行情况，与正在就餐的老人亲切交谈，仔细询问饭菜口味、日常服务保障。近年来，泽雅镇持续深耕养老助餐服务，累计投入500万元完成28家老年食堂建设提升，年服务人数接近60万人次。其中，瓯海区人大积极推动设立仁达纸山帮扶基金，人大机关携手爱心人士带头捐款，为困难老人提供每月50至150元就餐补贴，实实在在解决了老人的吃饭难题。

调研中，刘云峰对瓯海区人大等各界力量深入参与乡村振兴和促共富工作表示高度肯定，他强调，要牢牢抓住产业振兴这一关键，统筹推进农业提质、文旅发展，做好农文旅融合文章，不断拓宽群众增收致富渠道。要重点做好特色农产品培育，精准选优品种、做强产业链条;要严把产品质量关，做出拳头产品，擦亮泽雅特色地域品牌。要做细做实民生兜底与社会帮扶，持续聚焦老年人、困难群体，把保障服务办得更实更暖，让群众真切感受党的关怀和共同富裕成效；要时刻绷紧安全之弦，抓实地质灾害点、恶劣天气防范等各项安全工作，守护山区群众平安。要建强乡村振兴、共同富裕人才队伍，充实种植队伍、经营团队、农业科技力量、文旅运营力量，为乡村振兴注入持久动力。要统筹用好瓯海区人大、慈善组织、各职能部门等多方力量，凝聚工作合力，齐心协力走好山区共富之路。

卢旭帆表示，瓯海区人大将积极助力泽雅培育壮大特色农业产业，为农民就地就近增收致富创造更多机会；充分发挥人大代表密切联系群众的优势，主动牵线搭桥、引资引智，凝聚全社会共同参与乡村振兴的强大合力；做实农文旅融合发展文章，助力打造近悦远来的康养宜居目的地。

来 源：瓯海发布

原标题： 擦亮“纸山”品牌 刘云峰专题调研乡村振兴和促共富工作

记者 黄冰娥、徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com