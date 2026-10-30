乐清发布 2026-10-30 09:28:12

10月29日，乐清市委书记戴旭强督导安全生产和生态环境保护工作。

10月29日，乐清市委书记戴旭强督导安全生产和生态环境保护工作。他强调，要全面贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，强化底线思维、极限思维，坚持源头治理、系统治理、综合治理，以更严标准、更实举措守牢安全生产底线和生态保护红线。

在温州市新丰镀业有限公司，戴旭强深入车间了解生产管理、消防设施等情况，并询问电镀园区统一管理现状。戴旭强指出，要完善安全生产工作责任体系，压实四方责任，进一步健全园区组织架构和管理主体，厘清职责边界，形成闭环管理。要加强隐患排查，紧盯有限空间作业等薄弱环节，逐一列出问题清单，明确整改时限，做到排查一处、整治一处、销号一处。要落实人防物防技防措施，加快推进烟感、温感、红外报警等设施安装到位、正常运行，以有力有效的举措弥补管理盲区，提升早发现、早处置能力。

在清江镇清江村，戴旭强详细了解养殖退养、生态保护、湿地和生态保护红线管控等情况。他强调，要坚持科学论证、依法依规，按照时间节点稳妥推进相关程序，探索规范化路径，牢牢守住生态保护红线。生态环境、农业农村、资规、执法等部门要强化联动，构建长效监管机制，做到处理早、处理小，最大限度减少群众损失和干群矛盾。要结合美丽田园等行动，重点抓好铁路、公路沿线环境整治，以点带面推动基层治理能力提升。

戴旭强强调，各乡镇（街道）、相关部门要牢固树立“隐患就是事故”的理念，坚持问题导向，紧盯重点领域、重点环节，对督导发现的问题建立清单、限期整改、跟踪销号，并举一反三开展同类问题排查整治，推动从解决“一件事”向解决“一类事”转变。要压实责任链条，强化部门联动和属地协同，健全长效监管机制，以“时时放心不下”的责任感把安全生产和生态环境保护各项措施落实到每个细节、每个环节，坚决防范遏制各类事故发生，切实以高水平安全保障高质量发展。

乐清市领导陈万钦参加督导。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强督导安全生产和生态环境保护工作

记者 张孟涛、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com