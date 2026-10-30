瑞安市领导开展平安周巡查活动

瑞安发布 2026-10-30 09:28:43

近日，李剑锋、陈汉存、应希克等瑞安市领导分赴各地，重点督查安全生产、消防安全等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

平安是民生之要、发展之基。为进一步深化平安瑞安建设，瑞安市领导带头开展平安周巡查活动，以上率下推动平安风险、安全隐患动态清零、闭环管理，以干部“铁军担当”筑牢平安基石。近日，李剑锋、陈汉存、应希克等瑞安市领导分赴各地，重点督查安全生产、消防安全等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

瑞安市委书记李剑锋，瑞安市委常委、瑞安副市长何志友率队赴莘塍街道开展平安周巡查活动，重点检查企业安全生产工作落实情况。

在瑞安市特宝服饰有限公司，李剑锋仔细查看车间消防通道、灭火器材、电气线路等关键环节和设施。针对现场排查发现的隐患问题，他要求企业压实主体责任，坚持立行立改、举一反三，逐项抓好整改销号，做到不留死角、不漏盲区。

随后，李剑锋来到浙江豪丰针织服饰有限公司，走进生产车间和成品仓库，重点检查易燃物资存放管理、消防设施运维、疏散通道保障等情况。他指出，针织服饰行业原材料、成品多为易燃品，火灾风险点多面广，企业必须时刻绷紧消防安全这根弦，规范物料堆放，定期维护消防设施，常态化组织应急演练，提升从业人员应急处置能力。

李剑锋强调，安全生产责任重于泰山，容不得半点松懈。企业要牢固树立安全第一理念，严格落实安全生产主体责任，健全常态化隐患排查治理机制，从源头防范化解各类安全风险。属地和相关部门要靠前做好监管、服务和指导，及时帮助企业补齐安全短板，持续深化安全宣传警示教育，坚决守住安全生产底线，以平安稳定环境保障经济社会持续健康发展。

瑞安市委副书记、瑞安市长陈汉存率队赴塘下镇开展平安周巡查活动，重点督查企业安全生产和消防安全工作。

陈汉存一行来到浙江迅达工业科技股份有限公司，深入企业车间，实地察看设施设备运行、消防设施配备等情况，详细了解日常隐患排查整治、员工安全教育培训等工作。

陈汉存强调，属地乡镇和相关部门要进一步压紧压实监管责任，健全闭环管理机制，紧盯工业企业生产关键环节、重点部位，强化执法检查力度，做到隐患早发现、早处置；企业要切实扛起安全生产主体责任，严格落实消防安全管理制度，从严规范生产操作流程，常态化开展应急演练，以严标准、实举措筑牢企业安全生产“防火墙”，不断提升本质安全水平。

瑞安市人大常委会主任应希克赴上望街道开展平安周巡查活动，实地督查安全生产和消防安全工作。

应希克先后来到街路头村、浙江特博汽车电器股份有限公司，仔细检查沿街“五小场所”安全管理、企业安全生产措施落实情况。他指出，各生产经营单位要压紧压实主体责任，常态化开展隐患自查自纠，对排查发现的问题建立清单、闭环整改，坚决把各类安全风险消除在萌芽状态。属地街道和相关部门要聚焦重点领域与薄弱环节，持续加大巡查整治力度，抓实抓细各项安全防控举措，切实保障人民群众生命财产安全。

郑立、林朝进、罗明、林圣赞、邹霜双、项金敏、周晓华、吴功宜、黄陈跃、张海飞、池万松、葛震海、谢钦巨、王渊、戴铭、姜宗羽、林邦虎、王文光、林圣强、朱捷、吴将斌、金建宇等瑞安市领导也分赴各地开展平安周巡查活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展平安周巡查活动

记者 黄丽云、林长凯、潘敏洁、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com