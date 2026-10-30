瑞安市三季度经济社会形势分析会召开：锚定目标决战决胜 奋力冲刺“全年红”

瑞安发布 2026-10-30 09:29:21

10月29日，瑞安市召开三季度经济社会形势分析会。

10月29日，瑞安市召开三季度经济社会形势分析会。瑞安市委书记李剑锋强调，要持续巩固稳的态势、积蓄进的动能、厚植好的因素，坚决扛起“大县挑大梁”使命担当，持续掀起“五争五比”攻坚热潮，为奋力交出“全年红”高分答卷筑牢坚实支撑。

瑞安市委副书记、瑞安市长陈汉存主持会议。瑞安市领导应希克、林政洪、徐龙升等参加会议。

会议通报三季度瑞安市经济社会运行情况。有关瑞安市领导部署分管领域重点工作。

会议指出，要决战决胜，以更硬核的执行力冲刺目标。狠抓工业经济稳进提质。精准稳链补链强链，推动产业结构持续优化，以调度提效推动产业提级；抓重大项目建设、抓“数据得地”产出、抓达产达效进度，以项目突破推动产业突围；强化梯度建设，以企业壮骨推动产业壮大；聚焦“融资难”“经营难”，一业一策、一企一策破解问题，以服务贴心推动企业安心。狠抓项目投资大干快上。要在项目建设上再发力，全力攻坚重大项目建设，提质提速提效；要在项目招引上再发力，亿元以上产业项目招引争取有新突破；要在项目保障上再发力，加大“土地双清”和低效用地再开发工作力度；要在项目谋划上再发力，建好项目库，为明年的发展打基础。狠抓商贸服务量质齐升。用好“两新”等政策，结合重大消费节点，助力商圈找准定位、精准招引特色商铺，全面挖掘消费潜力；积极组织展会拓展销路，用好即将投用的跨境电商公共服务中心，提速国际陆港项目建设，全力激发外贸活力。狠抓民生平安多维保障。以更实举措惠民生，持续推进基本公共服务一体化；以更高标准守平安，全域提升治安防控、安全生产整体效能。

会议强调，越是决战阶段，越要合心合力推进项目；领导干部要带头垂范，深入一线察实情、抓重点、解难题；要树立比学赶超意识，奋力冲刺全年红。

来 源：瑞安发布

原标题： 全市三季度经济社会形势分析会召开：锚定目标决战决胜 奋力冲刺“全年红”

记者 黄丽云、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com