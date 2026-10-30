永嘉发布 2026-10-30 09:29:55

10月29日，永嘉县工商业联合会（总商会）第十三次代表大会召开，永嘉县委书记钟方成，市委统战部副部长、市工商联党组书记李敏出席并讲话，永嘉县四套班子领导邱忠瑜、胡宝锋、王晓雄等参加。

10月29日，永嘉县工商业联合会（总商会）第十三次代表大会召开，永嘉县委书记钟方成，市委统战部副部长、市工商联党组书记李敏出席并讲话，永嘉县四套班子领导邱忠瑜、胡宝锋、王晓雄等参加。

会议听取并审议了永嘉县工商业联合会（总商会）第十二届执行委员会工作报告，听取并审议了永嘉县工商业联合会（总商会）第十二届执行委员会会费收支情况报告，选举产生了永嘉县工商业联合会（总商会）第十三届执行委员会委员，选举产生永嘉县工商联（总商会）新一届领导班子。金立矿当选永嘉县工商业联合会（总商会）第十三届执委会主席（会长）。

李敏代表市工商联、市总商会对会议的胜利举行表示祝贺，她指出，“十五五”开局起步，民营经济和工商联事业肩负新的使命，希望永嘉县工商联（总商会）新一届领导班子和广大民营经济人士，进一步增强机遇意识、担当意识、发展意识，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，把工商联打造成为值得信赖、可以依靠、感受温暖的“民营经济人士之家”，在履行使命和担当作为中把各项工作推上新台阶，为温州做强“一圈一极一中心”、跑好“万亿之城再出发”新赛程，作出新的更大贡献。要强化政治引领，担当凝聚思想共识的“催化剂”。要服务产业转型，担当赋能企业发展的“攻坚队”。要弘扬温商精神，担当促进共同富裕的“排头兵”。要加强自身建设，担当优化商会队伍的“关键子”。

钟方成代表永嘉县四套班子，向大会的召开、向新一届执委会的当选，表示热烈祝贺，并充分肯定第十二次代表大会以来，永嘉县工商联擦亮民营经济永嘉名片、厚植温暖营商良好生态、推动商协会改革创新发展、彰显永商反哺桑梓情怀。他指出，永嘉作为“温州模式”典型代表，民营经济始终是我们的金字招牌，40多万永商闯荡四海、商行天下，既在外闯市场创事业，又心系故土反哺家乡，这是永嘉最为珍贵的资源财富。迈上了“十五五”新征程，市委赋予永嘉加快建设经济强县的时代使命，要实现这一目标，民营经济是主力军，广大永商是生力军，是永嘉迈向经济强县最坚实的底气、最鲜活的力量。希望新一届工商联班子、永嘉县广大民营企业家同心同德、同向同行，紧紧锚定加快建设经济强县奋斗目标，真抓实干、奋勇争先，奋力谱写永嘉民营经济高质量发展崭新篇章。

钟方成强调，要把握正确方向，凝聚推动民营经济健康发展的思想共识。持续深学笃行习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神，把广大民营经济人士紧紧团结在党的周围，抓实思想引领，坚定发展信心，抓实战略引领，抢抓时代机遇，抓实品牌引领，优化发展环境，推动民营经济健康发展、民营经济人士健康成长。要勇担时代使命，展现新时代永商的风采作为。充分发挥独特优势，在深耕实业固本上练好内功，在聚力创新发展上抢占先机，在坚持内外融通上拓宽空间，在助力共同富裕上担当作为，保护和激发市场主体活力，引导广大企业与永嘉县发展大局同频共振，共同推动永嘉高质量发展。要守正创新履职，推动新一届工商联工作提质增效。新一届执委会要扛起新使命，找准定位、主动作为，当好服务发展的“店小二”、内外永商的“联络站”、企业家成长的“孵化器”，当好党委政府联系民营经济的桥梁纽带。

钟方成表示，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要组成部分。永嘉县委、永嘉县政府将一如既往重视工商联建设，全力支持工商联履职尽责。永嘉县委统战部要强化业务指导，做好统筹保障；各乡镇（街道）、各职能部门要主动靠前，持续打造一流法治化营商环境，为工商联开展工作创造更好条件。

会上，宣读了给离任同志的致敬信。会议宣布成立永嘉县民营经济高质量发展咨询委员会，永嘉县委常委、统战部部长唐红专宣读名单。

大会在《国际歌》中顺利闭幕。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉县工商业联合会（总商会）第十三次代表大会召开

记者 范海国、厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com