苍南发布 2026-10-30 09:30:36

10月29日，苍南县三季度经济形势分析会召开，套开冲刺年度目标工作例会，全面盘点年度目标完成情况，研判形势、找准差距、压实责任，动员苍南县上下以决战姿态冲刺四季度，确保年度目标圆满完成。

10月29日，苍南县三季度经济形势分析会召开，套开冲刺年度目标工作例会，全面盘点年度目标完成情况，研判形势、找准差距、压实责任，动员苍南县上下以决战姿态冲刺四季度，确保年度目标圆满完成。苍南县委书记林海涵，苍南县委副书记、代县长孟晓晨等参加会议。

会议汇报了前三季度经济形势及四季度工作建议、通报“冲刺年度目标”攻坚行动情况。苍南县考核办、苍南县经信局、苍南县发改局、苍南县财政局、苍南县资规局、苍南县商务局、苍南县投促中心等7家单位分别作相关工作汇报。

林海涵指出，当前苍南县经济运行承压前行，要客观复盘三季度经济运行完成情况，辩证把握发展态势，清醒认识短板弱项。各地各部门要立足职能深挖问题根源，系统优化县域空间布局，做强产业、城市、科技等平台，拓宽项目谋划视野，加大招商引资力度，强化土地要素保障，持续夯实经济发展根基。要持续优化营商环境，落细落实企业联系走访机制，真心实意为市场主体纾困解难，推动企业提质升规，不断做大经济基本盘。

林海涵强调，年度收官已进入关键阶段，苍南县上下要坚持问题导向、结果导向，紧盯收官关键节点，实打实推进各项目标攻坚，主动加强向上沟通对接，在全力冲刺年度目标任务的同时，前瞻谋划明年一季度 “开门红”工作。要层层压紧压实责任，树立以实绩论英雄的鲜明用人导向，强化工作闭环执行，做到闻令而动、立说立行。要加快推动未开工项目落地入库，抓实土地出让与储备工作，有序推进课题调研，切实把打基础、利长远的工作落到实处。苍南县各级干部要提振干事创业精气神，破除畏难情绪，主动担当攻坚，以务实举措推动苍南经济社会高质量发展，向省市和苍南县人民交出高分答卷。

孟晓晨指出，当前已进入全年收官决战决胜阶段，要突出“快”字提效率，推动各项部署迅速落地见效；要突出 “攻”字补短板，聚焦落后指标、滞后项目攻坚破难，主动向上对接争取支持，全力推动指标进位、项目提速；要突出“稳”字守底线，抓实安全生产、生态环保、信访维稳等底线工作，以务实举措推动苍南经济社会高质量发展。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南县召开三季度经济形势分析会

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com