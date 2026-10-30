龙港发布 2026-10-30 09:31:08

10月29日，龙港市委二届十一次全体会议召开。

10月29日，龙港市委二届十一次全体会议召开。龙港市委书记李丹主持会议并讲话，龙港市委委员、候补委员出席会议，龙港市纪委委员列席会议。

会议审议通过了《关于召开中国共产党龙港市第三次代表大会的决议（草案）》。根据省委、温州市委的有关要求，中国共产党龙港市第三次代表大会将于今年12月份召开。

会议强调，要突出政治引领，深刻把握党代会重要意义。切实增强政治责任感和历史使命感，将做好党代会筹备工作作为当前的重要政治任务来抓，全力以赴、周密部署、闭环落实，高标准、高质量、高水平完成各项工作任务。要突出高质高效，认真做好党代会筹备工作。树牢“一盘棋”思想，靠前沟通协作，从严抓好代表推选，扎实做好会务筹备，广泛凝聚奋进合力，严格按时间节点抓实抓细各项工作。要突出实干争先，全力保障党代会胜利召开。扎实做好经济运行、项目建设、平安稳定等重点工作，按照“锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年”的要求，科学谋划好明年和今后五年的工作思路、载体抓手、支撑项目等，做到“两手抓、两不误、两促进”。

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原标题： 龙港市委二届十一次全体会议召开

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com