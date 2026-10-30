观时代之变 拓侨研思路 寻侨乡根脉

人民日报海外版 2026-10-30 10:15:59

“历史的长河，华侨华人的荣光……”近日，位于浙江温州的温州大学会场内，来自世界各地的学者齐声唱起《华侨之歌》，为期两天的“国际格局演变中的华侨华人：现实、机遇、挑战与未来”国际会议闭幕。

“历史的长河，华侨华人的荣光……”近日，位于浙江温州的温州大学会场内，来自世界各地的学者齐声唱起《华侨之歌》，为期两天的“国际格局演变中的华侨华人：现实、机遇、挑战与未来”国际会议闭幕。本次会议由温州大学主办，温州大学华侨学院、温州大学欧洲华侨华人与国际传播研究院承办。

本次会议围绕“文化传播与文明互鉴”“华人移民历史与文化遗产保护传承”“跨国流动、在地融入与权益保障”“华人社会代际差异与华裔身份认同”等议题设置多个分会场，来自美国、意大利、马来西亚、新加坡等17个国家和地区的235位专家学者与会，探寻全球变局下海外华侨华人的生存境遇与发展方向。

直面时代变局，回应现实关切

海外华侨华人群体规模不断扩大，影响力持续增强。他们既要直面住在国局势，也要洞察国际形势，辩证把握机遇与挑战

当前，世界百年未有之大变局加速演进，国际力量对比深刻调整。身处不同国家和地区的华侨华人，既站在中外交流的前沿，也直面外部环境波动带来的风险考验。大变局下，华侨华人应如何应对挑战、把握机遇？与会人士进行了深入研讨。

马来亚大学教授黄子坚指出，当前国际格局深刻变化，海外华侨华人群体规模不断扩大，影响力持续增强。他们既要直面住在国局势，也要洞察国际形势，辩证把握机遇与挑战。此次会议回应了现实关切，为海内外学者交流研究成果、探讨相关议题提供了平台。

美国加州大学伯克利分校教授王灵智在致辞中表示，如今，华侨华人已经成为推动世界发展的重要力量，但仍然面临诸多现实挑战。海外华人研究学者应立足自身，呈现华侨华人参与世界事务的真实经历与实际贡献，深化华侨华人身份认同研究，打破刻板印象，构建更加丰富多元的海外华人研究叙事。

温州大学副校长刘玉侠在致辞中指出，当今世界国际格局深刻演变，华侨华人作为联通中国与世界的桥梁纽带，面临时代机遇，也遭遇现实挑战。当代华商发展、华文教育传承、华裔新生代身份建构等诸多议题需要全球学者协同求索。希望与会学者共同思考变局下华侨华人的生存发展路径，推进华侨华人学学科体系建设，进一步推动中外学界对话，丰富全球国际移民研究知识版图。

聚焦学术新范式，拓展侨研新视野

如今，中国移民群体更加多元。移民不只是迁徙者，也是跨国创业和网络联结的行动者。观察华人社会，需要更多关注他们在流动过程中形成的种种联系

变局之下，华侨华人的生存与发展实践不断变迁，给华侨华人研究带来新课题、提出新要求。如何创新研究思路，贴合当代移民跨国流动的新特征，更加立体、动态地理解华侨华人群体，成为本次会议的一大重点。

美国加州大学洛杉矶分校终身讲座教授周敏以《从“移居”到“连接”：当代中国移民、跨国创业与全球中国建构》为题作主旨报告，提出海外华人研究应从“定居范式”向“连接范式”转型。周敏认为，传统“离散”分析框架容易固化华人作为“外来者”的刻板印象，过度聚焦身份归属，而忽视他们跨越国界联结人与市场的实践。如今，中国移民群体更加多元，遍布全球各大洲，循环流动、多地生活成为常态。移民不只是迁徙者，也是跨国创业和网络联结的行动者。观察华人社会，需要更多关注他们在流动过程中形成的种种联系。

中山大学教授段颖在发言中呼应了这一观点。段颖谈到，伴随全球人员流动加速和数字时代到来，“Z世代”华裔青年的媒介生活、跨国群体往返于中外之间的实践等研究视角，正成为新的学术议题。理解海外华人，既要把中国与世界联系起来，也要将地方与全球相互观照，关注不同代际华人如何追求“好的生活”。

黄子坚指出，当前海外华人研究的领域正在不断拓展，越来越多中国机构投入海外华人研究。研究对象既包括不同来源、不同迁移时期的海外华人群体，也包括改革开放以来的新侨和留学生，他们在职业背景、资本构成等方面呈现出不同于“老侨”的特点，其与“老侨”之间的关系及相关发展动向也值得进一步关注。华侨华人研究领域不断拓展，更需以多样视角回应不同群体的实际关切。

层出不穷的新课题，也呼唤接续成长的新生力量，学术传承同样是与会者关心的话题。本次会议汇聚高校老中青三代学者，也吸引侨务工作者、侨界代表、文博从业者共同参与。嘉宾们立足历史观照现实、联通中国放眼世界，围绕全球变局下华侨华人的生存境遇与发展前路展开对话研讨。老中青学者薪火相传、交流互鉴，为不断拓展的华侨华人研究持续注入活力。

以侨乡温州为窗，触摸百年移民脉络

近代温州籍海外侨民的生存境遇，仍有不少有待深挖的研究空间。移民流动的历史，也为观察全球南方所面临的结构性不平等提供了重要窗口

温州是中国著名侨乡。本次会议在温州举办，以侨乡为窗口回望移民史，为海内外学者搭建起对话平台。

温州大学华侨学院讲师、温州大学侨留联（欧美同学会）秘书长石甜以《故土、梦乡与心乡：流动中的温州青年》为题，以《奥德赛》所描绘的漂泊与返乡为引，讲述温州人与海外的百年联系。从一战时温州籍华工远赴欧洲，到抗战时期温州籍侨领任岩松捐资救国，再到改革开放后大批温州人赴海外打拼……一段段侨史勾勒出华侨华人与家国之间的深厚联系。石甜认为，近代温州籍海外侨民的生存境遇，仍有不少有待深挖的研究空间。移民流动的历史，也为观察全球南方所面临的结构性不平等提供了重要窗口。

刘玉侠介绍，温州籍侨胞遍布全球180多个国家和地区，远行海外、心系桑梓。学校长期深耕侨学研究，建有华侨华人学交叉学科硕士点、多个省部级平台和国内高校首家侨文化馆，连续26年举办中国“寻根之旅”夏令营。她期待海内外学者互学互鉴、共同推动研究发展。

温州大学华侨学院院长包含丽倡议，建设开放包容、互学互鉴的华侨华人学学术共同体。她介绍，本次会议期间，第三届华侨华人学研究学术研讨会同期举行。此外，涉侨书籍与温州非遗作品展、温州侨乡实地调研、中医全息刮痧文化体验等活动也同步举办，融学术研讨、成果展示、田野调研、文化体验于一体，为与会者提供了观察地方社会和文化传承的不同视角。

来 源：人民日报海外版

原标题： “国际格局演变中的华侨华人：现实、机遇、挑战与未来”国际会议在温州大学举办——

观时代之变 拓侨研思路 寻侨乡根脉（侨界关注）

记者 李嘉宝 （温州大学欧洲华侨华人与国际传播研究院王祎参与采写）

本文转自：温州新闻网 66wz.com