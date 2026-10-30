浙江温州这盏青灯为啥这么亮
经济日报 2026-10-30 10:15:55
近日，2026青灯市集全国美学大会（秋季）在浙江温州青灯石刻艺术博物馆群落及塘河两岸正式拉开帷幕。本届大会汇聚1000余个海内外生活美学商家，呈现超过1500个品牌，28万余件匠心作品静候知音。
近日，2026青灯市集全国美学大会（秋季）在浙江温州青灯石刻艺术博物馆群落及塘河两岸正式拉开帷幕。本届大会汇聚1000余个海内外生活美学商家，呈现超过1500个品牌，28万余件匠心作品静候知音。
来 源：经济日报
原标题： 浙江温州这盏青灯为啥这么亮
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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