浙江温州这盏青灯为啥这么亮

经济日报 2026-10-30 10:15:55

近日，2026青灯市集全国美学大会（秋季）在浙江温州青灯石刻艺术博物馆群落及塘河两岸正式拉开帷幕。本届大会汇聚1000余个海内外生活美学商家，呈现超过1500个品牌，28万余件匠心作品静候知音。