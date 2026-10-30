新华网 2026-10-30 10:38:33

《中国证券报》29日刊发文章《经济大省挑大梁 新动能增长强劲——透视31省份经济“三季报”》。文章称，31个省份前三季度经济“成绩单”近日陆续出炉。其中，经济大省持续发挥“压舱石”作用，多地增速跑赢全国，新动能加速集聚，新质生产力培育提速。

《中国证券报》29日刊发文章《经济大省挑大梁 新动能增长强劲——透视31省份经济“三季报”》。文章称，31个省份前三季度经济“成绩单”近日陆续出炉。其中，经济大省持续发挥“压舱石”作用，多地增速跑赢全国，新动能加速集聚，新质生产力培育提速。接受中国证券报记者采访的专家认为，后续仍要持续扩内需、稳预期，因地制宜培育长效增长动力，护航全年经济平稳运行。

15省份经济增速跑赢全国

从经济总量看，前三季度经济总量前十强省份为：广东、江苏、山东、浙江、四川、河南、湖北、福建、上海和安徽，其经济总量均超4万亿元。其中，广东以111090.8亿元位居首位，江苏以108631.3亿元紧随其后。

资料图片。新华社发

“从前三季度数据看，地方经济总体延续恢复态势，区域发展呈现稳中有进、分化收敛的特点，全国主要经济大省表现相对稳健。”中国首席经济学家论坛成员庞溟表示，经济大省增长动能的改善并非简单依赖传统要素投入，而是更多依靠产业结构优化和新增长点培育，产业升级和内生增长动力增强。

从经济增速看，全国共有15个省份跑赢4.6%的全国增速，分别为：西藏、山东、浙江、上海、安徽、江苏、北京、青海、河南、甘肃、宁夏、四川、内蒙古、天津、湖北。其中，西藏以6.2%的同比增速领跑，山东、浙江以5.6%的同比增速并列全国第二。

苏商银行特约研究员付一夫表示，经济大省的经济增速多处于中高速区间，山东、浙江、上海等地的经济增速回升，表明政策效果和工业升级在显效。

“经济大省体量大、产业链完整、市场主体活跃，其表现往往具有‘压舱石’作用和风向标意义。”庞溟表示，对于全国经济而言，经济大省率先企稳回升有助于带动区域产业链协同发展，增强市场预期和企业信心，为全年经济平稳运行提供更加坚实的支撑。

新动能加快成长

新动能加快成长，在拉动地方经济中发挥的作用显著增强。

一方面，产业发展动能转换加快，新动能积厚成势，对经济增长的贡献明显增强。数据显示，前三季度，安徽规模以上高技术制造业增加值同比增长50.3%；湖北在光电子信息、高端装备制造等优势产业持续壮大的带动下，高技术制造业增加值快速增长，前三季度增长45.5％，对规上工业增加值增长的贡献率达102.4％；北京规模以上高技术制造业、工业战略性新兴产业增加值分别增长22.1%和16.2%（二者有交叉），服务机器人、工业机器人、服务器、集成电路等产品产量分别增长1.7倍、47.6%、36.8%和20.5%。

“近年来，各地纷纷将科技创新作为培育新增长点的重要抓手，推动资金、人才和产业资源向先进制造业和战略性新兴产业集聚。”庞溟说，创新驱动发展战略正在转化为现实生产能力：各地加快布局先进制造业、新能源、新材料、生物医药等战略性新兴产业；企业研发投入和技术改造意愿增强，推动产业链向高附加值环节延伸。

另一方面，投资向新兴领域加快集聚，与新兴产业相关的投资整体提速。数据显示，前三季度，宁夏高技术产业投资同比增长1.2倍，算力相关投资增长2.3倍。天津和四川高技术产业投资分别增长41.8%和25.3%。

“依托优势产业加速转型步伐，高技术产业投资效应逐步显现，成为全省投资重要支柱，高技术产业投资‘新动能’不断集聚。”四川省统计局副局长、新闻发言人杨治刚表示。

付一夫表示，高技术工业增加值和高技术投资双高增长，反映新质生产力培育提速。这一过程中，既要看到高技术产业对结构的支撑，也要防止重投资轻应用、重复建设。

稳中向好基础尚需巩固

前三季度经济表现对于实现全年发展目标有着至关重要的意义。

“从前三季度来看，经济平稳运行、向新向优的特点明显，同时推动经济平稳运行、高质量发展的积极因素不断增多，实现全年经济增长预期目标有坚实支撑。”国家统计局新闻发言人、副局长毛盛勇日前在国新办举行的新闻发布会上表示，也要看到，国际环境复杂多变，国内需求不足问题仍较突出，经济稳中向好基础尚需巩固。

庞溟认为，下阶段政策重点应继续放在扩大内需和稳定市场预期上，进一步提振消费、稳定企业预期和增强民间投资意愿。

“对于部分与年初目标仍有差距的地区而言，更重要的是培育可持续增长动力、提升发展质量。”庞溟说，当前部分增速较高地区的共同特点是高技术产业发展较快、产业结构调整较早。未来地方政府应结合自身产业基础培育新的增长动能，加快优势产业延链补链强链，同时更加注重产业升级、营商环境改善和重大项目落地，以创新能力提升带动长期增长，而非简单追求速度指标。

付一夫认为，政策上应加大消费补贴和以旧换新力度，推动文旅、服务消费恢复；稳投资要聚焦重大项目、设备更新和民间投资，避免盲目铺摊子。

来 源：新华网

原标题： 经济大省挑大梁 新动能增长强劲——透视31省份经济“三季报”

本文转自：温州新闻网 66wz.com