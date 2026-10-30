新华网 2026-10-30 10:38:33

欧洲央行29日召开货币政策会议，决定维持欧元区三大关键利率不变。

欧洲央行29日召开货币政策会议，决定维持欧元区三大关键利率不变。

10月29日，欧洲央行行长拉加德（中）在德国法兰克福欧洲央行总部出席货币政策会议后举行的新闻发布会。新华社发（欧洲央行供图）

根据欧洲央行当天发布的新闻公报，欧元区存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率分别为2.50%、2.65%、2.90%。

10月29日，欧洲央行行长拉加德在德国法兰克福欧洲央行总部出席货币政策会议后举行的新闻发布会。新华社发（欧洲央行供图）

公报说，尽管欧元区潜在通胀走势保持稳定，但能源冲击的全面影响仍在逐步显现。能源冲击程度加深、持续时间延长以及由此产生的间接影响，可能进一步推高通胀并拖累经济增长。同时，欧洲央行仍有能力应对当前形势的高度不确定性。

为应对通胀压力，今年以来欧洲央行于6月和9月两次加息，每次均将三大关键利率上调25个基点，累计上调50个基点。

来 源：新华网

原标题： 欧洲央行维持三大关键利率不变

记者 尹亮 马悦然

本文转自：温州新闻网 66wz.com