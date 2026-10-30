新华网 2026-10-30 10:38:34

乌克兰总统泽连斯基29日在社交媒体发文说，乌军当天对俄罗斯军事设施发动两次导弹袭击，造成两架俄军苏-34战机损毁、一套“伊斯坎德尔”导弹发射器被击中。

乌克兰总统泽连斯基29日在社交媒体发文说，乌军当天对俄罗斯军事设施发动两次导弹袭击，造成两架俄军苏-34战机损毁、一套“伊斯坎德尔”导弹发射器被击中。

泽连斯基还呼吁相关方尽快提供“爱国者”防空导弹以加强乌防空和保护民众安全。他称，乌方掌握的情报显示俄方正在准备对乌发动新一轮弹道导弹袭击，乌方需要拦截俄导弹的能力，“我们期盼（伙伴）作出必要的决定”。

来 源：新华网

原标题： 泽连斯基：乌军袭击俄战机和导弹发射装置

记者 李东旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com