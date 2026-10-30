泽连斯基：乌军袭击俄战机和导弹发射装置
新华网 2026-10-30 10:38:34
乌克兰总统泽连斯基29日在社交媒体发文说，乌军当天对俄罗斯军事设施发动两次导弹袭击，造成两架俄军苏-34战机损毁、一套“伊斯坎德尔”导弹发射器被击中。
乌克兰总统泽连斯基29日在社交媒体发文说，乌军当天对俄罗斯军事设施发动两次导弹袭击，造成两架俄军苏-34战机损毁、一套“伊斯坎德尔”导弹发射器被击中。
泽连斯基还呼吁相关方尽快提供“爱国者”防空导弹以加强乌防空和保护民众安全。他称，乌方掌握的情报显示俄方正在准备对乌发动新一轮弹道导弹袭击，乌方需要拦截俄导弹的能力，“我们期盼（伙伴）作出必要的决定”。
来 源：新华网
原标题： 泽连斯基：乌军袭击俄战机和导弹发射装置
记者 李东旭
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
打造无人机视角下的“第五立面” 让温州城市经得起俯瞰社会10-29
-
楠溪江创建国家5A级旅游景区 人人皆是山水点景人社会10-29
-
AI赋能住建赛道 温州用这份方案打造“未来人居”场景社会10-29
-
“来温州·创未来”全球精英创新创业大赛人工智能专场赛现场赛举行社会10-29
-
双向发力引才筑沃土 乐清持续拓宽青年人才集聚通道社会10-29
-
瑞安海罗线道路工程获批建设 今年启动建设社会10-29
-
洞头开展渔家厨娘提能培训 助力海岛民宿提质增效社会10-29
-
温州海经区剑指千亿级海空装备产业集群社会10-29
-
小区里有人私搭“空中楼阁”占用公区社会10-29
-
这场暖心调解帮婴儿落户 父子冰释前嫌社会10-29