新华网 2026-10-30 10:38:33

加拿大总理卡尼29日宣布推出名为“更强大的加拿大计划”的国家安全战略，这是加拿大20多年来制定的首份国家安全战略。

加拿大总理卡尼29日宣布推出名为“更强大的加拿大计划”的国家安全战略，这是加拿大20多年来制定的首份国家安全战略。

该战略称，经济安全与国家安全的界限已然消失。国家安全不仅取决于国防和资源充沛，更依赖于经济实力、体制韧性以及与盟友建立的伙伴关系。

根据公布的内容，该战略提出五大优先事项：一是加强经济安全、提升其抵御风险的能力；二是实施稳健的外交政策，推进多元化伙伴关系并提升战略能力；三是重建并加强加拿大武装力量，保卫加拿大及其利益；四是强化公共安全，抵御犯罪与国家安全威胁；五是提升情报能力，以预测和应对新兴威胁。

卡尼表示，在快速变化且愈加危险的世界中，加拿大必须具备捍卫自身主权的能力和应对新兴威胁的韧性。

加拿大总理府表示，加拿大政府将至少每四年更新一次该战略。

来 源：新华网

原标题： 加拿大发布20多年来首份国家安全战略

记者 林威

本文转自：温州新闻网 66wz.com