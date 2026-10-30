新华网 2026-10-30 10:38:34

10月29日，在湖南长沙举行的2026年风云卫星用户大会上，首批风云气象卫星极端天气人工智能（AI）模型正式对外发布。

极端天气多发频发，对气象监测预警的精准性和时效性提出更高要求。10月29日，在湖南长沙举行的2026年风云卫星用户大会上，首批风云气象卫星极端天气人工智能（AI）模型正式对外发布。中国气象局有关负责人介绍，此次发布的台风智能云图解译模型、强对流短临预警模型，深度融合风云气象卫星观测优势与人工智能技术，将有效强化风云气象卫星对台风、强对流等极端天气的监测预警水平。

风云气象卫星作为我国综合气象观测体系重要组成部分，能够持续捕捉天气系统的动态变化。随着AI技术快速发展，如何从海量卫星观测数据中快速提取关键信息，并进一步预判天气演变，成为气象卫星应用的重要发展方向。

据介绍，此次发布的风云气象卫星台风智能云图解译模型，融合风云气象卫星多通道云图及相关产品，依托自主可控的人工智能算法和大语言模型，可自动分析台风的位置、结构、强度及演变趋势，同步生成标准化解译文字并输出可视化产品，为台风监测预报提供技术支撑。目前，该模型已形成覆盖7类台风特征、融合20余种卫星实况产品的综合解译能力，每15分钟开展一次解译，仅需27秒即可生成解译文本。

风云气象卫星强对流短临预警模型则聚焦提前预判强对流天气，利用风云四号气象卫星过去两小时的连续观测，结合AI技术预测未来云图演变，并识别潜在强对流区域，将预警时间提前至四小时。

本次大会同期还发布了风云三号H星及风云四号C星气象卫星数据产品、风云精工·风云卫星中试平台。中国气象局有关负责人表示，本次发布的产品将进一步提升风云气象卫星体系效能，强化极端天气应对保障，更好服务国家高水平安全和经济社会高质量发展。

来 源：新华网

原标题： 首批风云气象卫星极端天气AI模型发布

记者 余春生

本文转自：温州新闻网 66wz.com