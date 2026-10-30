新华网 2026-10-30 10:38:34

在当地时间29日举行的2026年国际足联U17女足世界杯八分之一决赛中，中国队与法国队在常规时间内战成0:0，随后凭借门将牛子琪两次扑出对手点球，以4:3赢得点球大战，队史首次晋级八强。

在当地时间29日举行的2026年国际足联U17女足世界杯八分之一决赛中，中国队与法国队在常规时间内战成0:0，随后凭借门将牛子琪两次扑出对手点球，以4:3赢得点球大战，队史首次晋级八强。

10月29日，中国队守门员牛子琪（左一）赛后与队友庆祝胜利。新华社发（艾萨摄）

中国队此前在该项赛事中的最好成绩是2025年取得的16强。当时，中国队在八分之一决赛中以0:3不敌巴西队。此番淘汰法国队，中国队将队史最佳战绩提升至八强。

10月29日，中国队守门员牛子琪在点球大战中扑出点球。新华社发（艾萨摄）

面对法国队上半场的连续攻门，中国队力保球门不失，双方以0:0结束上半场。下半场伊始，中国队主教练马晓旭换上杨兰和杨瑜涵。中国队进攻有所起色，蔡鑫林、刘钰可、杨瑜涵等先后尝试攻门，但双方均未能打破僵局。常规时间结束后，比赛直接进入点球大战。

中国队在点球大战中率先主罚。刘雨希首轮命中，牛子琪随即扑出对手点球。第二轮刘钰可罚中，第三轮刘雨辰罚失，法国队将比分追至2:2。此后杨兰和成宛迪相继罚中，牛子琪在第五轮再次扑出对手点球，帮助中国队锁定胜局。

10月29日，中国队球员方珍珠（前右）在比赛中。新华社发（艾萨摄）

小组赛中，中国队先后以3:0、7:0和3:2战胜肯尼亚、萨摩亚和美国队，三战全胜积9分，以E组第一身份出线，共攻入13球、仅失2球。其中，对阵美国队时，刘雨希独中两元，赵嘉怡攻入一球，帮助中国队赢下小组头名之争。

根据赛程，中国队将于北京时间11月2日在四分之一决赛中迎战巴西队。巴西队此前与波兰队在常规时间内战成3:3，随后以8:7赢得点球大战，晋级八强。

来 源：新华网

原标题： 点球大战淘汰法国队 中国U17女足首进世界杯八强

本文转自：温州新闻网 66wz.com