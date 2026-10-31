温州日报 2026-10-31 08:40:00

10月30日，市委常委会召开扩大会议，传达学习贯彻党的二十届五中全会精神，贯彻落实省委常委会扩大会议部署要求，研究部署我市学习宣传贯彻工作。会议强调，学习好宣传好贯彻好党的二十届五中全会精神是当前和今后一个时期的重大政治任务。各地各部门要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深入学习贯彻习近平党建思想，落实新时代党的建设总要求，深入践行“八八战略”，全面落实省委部署要求，锚定争当“四个排头兵”，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板，为做强“一圈一极一中心”、奋力谱写中国式现代化温州新篇章提供坚强有力支撑。

温州网讯 昨天，市委常委会召开扩大会议，传达学习贯彻党的二十届五中全会精神，贯彻落实省委常委会扩大会议部署要求，研究部署我市学习宣传贯彻工作。会议强调，学习好宣传好贯彻好党的二十届五中全会精神是当前和今后一个时期的重大政治任务。各地各部门要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深入学习贯彻习近平党建思想，落实新时代党的建设总要求，深入践行“八八战略”，全面落实省委部署要求，锚定争当“四个排头兵”，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板，为做强“一圈一极一中心”、奋力谱写中国式现代化温州新篇章提供坚强有力支撑。

省委常委、市委书记张振丰主持会议并讲话。

会议指出，党的二十届五中全会是在中国共产党成立105周年重要节点、中华民族伟大复兴关键时期召开的一次十分重要的会议。习近平总书记在全会上的重要讲话，把握党和国家事业发展历史方位、着眼中国式现代化全局，立意高远、视野宏阔、内涵丰富，具有很强的政治性、思想性、指导性。全会《决定》就持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，是持续推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件，对于进一步开创新时代管党治党、兴党强党新局面，团结带领全国各族人民以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，具有重大现实意义和长远指导意义。

会议强调，全市上下要准确把握党的二十届五中全会精神实质，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来。要准确把握过去一年党和国家事业取得的新进展新成效，更加自觉地坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；准确把握新时代管党治党、兴党强党取得的伟大成就，增强走好新时代长征路的政治自觉；准确把握习近平党建思想的科学内涵，做到学思用贯通、知信行统一；准确把握持之以恒推进全面从严治党的系统部署，持续增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；准确把握党的建设必须始终围绕中心、服务大局，以高质量党建引领高质量发展促共富；准确把握持之以恒推进全面从严治党是全党的共同政治责任，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，确保党中央决策部署不折不扣落实到位。

会议强调，要对标落实中央和省委部署要求，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。要坚持党的领导，在践行“两个维护”上走前列、作示范，坚决维护党中央权威和集中统一领导，健全习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制，严格贯彻执行民主集中制，严明政治纪律和政治规矩。要强化思想铸魂，在永葆政治本色上走前列、作示范，加强对党忠诚教育，持续深化循迹溯源，健全党的创新理论学习机制，从思想上正本清源、固本培元。要突出实干争先，在护航发展大局上走前列、作示范，切实加强党委对经济工作的领导，聚焦建设创新温州、实施新一轮“强城行动”、建设高能级开放强市等重点任务，以党建促发展、强治理、优环境。要建强干部队伍，在激发干事活力上走前列、作示范，牢固树立和践行正确政绩观，大力弘扬“六干”作风，坚持正确选人用人导向，增强干部干事创业本领，做到高站位、实干事、见真功相统一。要强化固本强基，在锻造坚强堡垒上走前列、作示范，统筹推进各领域党建工作，实现全市域建强、全领域过硬。要深化正风肃纪，在推进清廉建设上走前列、作示范，推进党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，一体推进“三不腐”，驰而不息纠治“四风”，营造风清气正的政治生态。

会议强调，要把学习贯彻党的二十届五中全会精神与干好当前工作紧密结合起来，对照年度目标任务，更好统筹当前与长远、发展和安全，抓实抓细经济稳进提质、重大项目攻坚、推动共同富裕、促进民生改善、守护平安稳定等重点任务，深入谋划今后五年和明年工作，交出“十五五”开局之年高分答卷。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开扩大会议 深入学习贯彻党的二十届五中全会精神

加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com