温州日报 2026-10-31 08:53:00

10月30日，市委常委会召开会议，学习传达习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要讲话精神，在纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上的重要讲话精神等，研究部署我市贯彻落实意见。

温州网讯 昨天，市委常委会召开会议，学习传达习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要讲话精神，在纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上的重要讲话精神等，研究部署我市贯彻落实意见。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要一体学习领会党的二十届五中全会精神和习近平总书记在纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上的重要讲话精神，深刻领会伟大长征精神的历史价值，把握其中蕴含的制胜之道，坚定历史自信，铸牢政治忠诚，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终保持道不变、志不改的定力，齐心协力走好新的长征路，把革命前辈开创的伟大事业不断推向前进。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，全面贯彻党的巡视方针，发挥好巡视利剑作用，以正确政绩观抓好巡视反馈问题整改及成果巩固工作，加强监督严防反弹回潮，推动整改常态化长效化。要深入学习贯彻习近平党建思想，持续加强机关党建，严格落实管党治党政治责任，强化领导班子建设，建设风清气正的政治机关。

会议听取关于学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神工作情况的汇报，强调要持续兴起学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神热潮，市委常委会带头领学，精心组织学习培训、宣传宣讲、理论阐释等工作，在深学细悟、全面贯彻、细化落实上下功夫见实效，以“走前列、作示范”的定位标准，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 郑序

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