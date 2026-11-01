温州日报 2026-11-01 08:33:07

乐清胜利塘滨海绿道近日正式投用。这条6.25公里的蓝色休闲绿道是乐清海塘安澜工程（中心区海塘）配套项目，起于胜利闸站，止于北区闸下游170米处。

温州网讯 乐清胜利塘滨海绿道近日正式投用。这条6.25公里的蓝色休闲绿道是乐清海塘安澜工程（中心区海塘）配套项目，起于胜利闸站，止于北区闸下游170米处。昔日防洪堤变身兼具防洪防潮、生态观光、运动休闲等功能的滨海空间，让市民尽享海岸风光。 来 源：温州日报 原标题： 一堤蓝绿 满目海天 记者 刘伟 蔡宽元 本文转自：温州新闻网 66wz.com