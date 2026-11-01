一堤蓝绿 满目海天
温州日报 2026-11-01 08:33:07
乐清胜利塘滨海绿道近日正式投用。这条6.25公里的蓝色休闲绿道是乐清海塘安澜工程（中心区海塘）配套项目，起于胜利闸站，止于北区闸下游170米处。
温州网讯 乐清胜利塘滨海绿道近日正式投用。这条6.25公里的蓝色休闲绿道是乐清海塘安澜工程（中心区海塘）配套项目，起于胜利闸站，止于北区闸下游170米处。昔日防洪堤变身兼具防洪防潮、生态观光、运动休闲等功能的滨海空间，让市民尽享海岸风光。
来 源：温州日报
原标题： 一堤蓝绿 满目海天
记者 刘伟 蔡宽元
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
新赛道 温州有何新打法社会10-31
-
项目堵在哪攻坚清单就指向哪 温州“三分机制”助力缩小“三大差距”社会10-31
-
2026金秋消费季正式启动 近400个展位呈现“从现代到未来”生活场景社会10-31
-
秋假景区大礼包来了 中小学生可携家长畅游社会10-31
-
温州发布研学精品线路 秋假亲子游有了“官方攻略”社会10-31
-
推开楠溪江畔的窗，能住进一种怎样的生活？社会10-31
-
专利申请能否授权先过AI“预审关” 龙湾率先推出专利申请前评估服务社会10-31
-
乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目通过竣工验收社会10-31
-
算力券、语料券、模型券，最高奖补50万！洞头专项奖补来了社会10-31
-
肿瘤指标升高22倍，元凶竟是滋补品社会10-31