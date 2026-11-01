温州日报 2026-11-01 08:35:15

10月30日至31日，由世界青年科学家联合会再生医学与抗衰老专业委员会主办的再生与衰老医学大会、海峡两岸（温州）整形美容学术交流大会、整形与人工智能发展论坛在温举行。

温州网讯 10月30日至31日，由世界青年科学家联合会再生医学与抗衰老专业委员会主办的再生与衰老医学大会、海峡两岸（温州）整形美容学术交流大会、整形与人工智能发展论坛在温举行。

大会以“重塑生机·洞见未来”为主题，汇聚来自中国港澳台地区及欧美、东南亚等十余个国家和地区的800余名学者、临床医学专家、青年科研骨干，围绕再生医学技术攻关、衰老机制基础研究、AI在整形领域应用、医美临床技术升级、瘢痕与创面修复等重点方向，开展高水平学术交流与研讨。

温州是全国社会资本办医试点城市，医美产业起步早、底蕴足，孕育了全国首家民营整形专科医院，市场基础良好。目前，全市共有医美机构223家，医美产业年规模超60亿元，年服务量约50万人次，上游供应链潜在市场规模达20亿元；数据显示，2025年，温州市生命健康产业总营收突破2000亿元，医美已成为该赛道极具活力的细分板块。

产业升级离不开高端人才支撑。本次大会依托世界青年科学家联合会平台，集聚海内外高层次人才百余位，搭建贯通基础研究、临床应用、产业转化的人才矩阵，打破学科壁垒，构建海内外青年科学家协同创新网络，持续为温州导入全球青年科创资源。

大会现场揭牌“生长因子与整形美容修复创新中心”。该中心由大分子药物全国重点实验室、上海交通大学医学院附属第九人民医院、和平医疗集团三方共建，依托李校堃院士团队30余年FGF原创科研积累，聚焦整形修复、急慢性创面修复等领域，加速实验室成果转化为标准化临床方案，助力温州建设“生长因子之城”。

开幕式上，和平医疗集团与温州市医药实业发展有限公司签约，双方将在医美耗材集采、仓储配送、数字化溯源、全链条质量管控、产业链招商引智等方面深度合作，打通产学研用链条，破解医美行业货源繁杂、流通环节多、溯源困难等痛点，为前沿技术临床落地提供供应链保障。

本次大会设置4场平行专题论坛、安排60余场学术报告，覆盖再生整形、抗衰老、瘢痕修复、医美AI等前沿方向；近百家国内外企业参展对接。

来 源：温州日报

原标题： 打造再生医学与抗衰老科创高地

世界青年科学家联合会再生与衰老医学大会在温举行

记者 董建福 通讯员 陈梦姣

本文转自：温州新闻网 66wz.com