温州日报 2026-11-01 08:36:24

近日，工信部等六部门公示了2026年度卓越级智能工厂名单，全国共有253家智能工厂入选。其中，浙江正泰电器股份有限公司的“低压电器全价值链数智一体智能工厂”上榜，为温州唯一，标志着乐清智能制造梯度培育工作迈上新台阶。

温州网讯 近日，工信部等六部门公示了2026年度卓越级智能工厂名单，全国共有253家智能工厂入选。其中，浙江正泰电器股份有限公司的“低压电器全价值链数智一体智能工厂”上榜，为温州唯一，标志着乐清智能制造梯度培育工作迈上新台阶。

据了解，卓越级智能工厂作为国家智能工厂梯度培育体系里的高等级标杆，代表国内智能制造领先水平，要求企业深度开展人工智能新技术规模化落地应用，实现“研产供销服”全价值链智能化升级，含金量十足。

此次正泰电器上榜的“低压电器全价值链数智一体智能工厂”，以“一个底座、数智贯通”为架构主线，底层依托自研工业互联网平台，打通管理信息系统与车间设备，实现IT与OT融合、数据同源。研发端，PLM平台与数字化仿真技术贯通产品全生命周期数据链路，使产品先在虚拟环境完成结构与工艺验证再投产，研发周期显著压缩。制造端，以数字孪生搭建虚拟产线，“先算后产、虚实联动”，配套自研能效管理与安全环保管控系统，实现能耗、现场风险实时监测与智能预警。在此之上，数智制造一体化平台汇聚研发、生产、仓储、质检、能源等多环节数据，沉淀模型资产。企业自主开发的36个AI业务智能体，将人工智能嵌入排产调度、质量判定、设备运维、能耗优化等环节，形成数据驱动、低碳循环的新型生产模式。

此外，正泰还不断发挥产业链龙头作用，带动上下游企业开展数智化转型，帮助中小企业降低数字化转型门槛，通过“头雁带群雁”，以“协同智造”推动集群产业链迭代升级。

近年来，乐清积极抢抓温州入选国家中小企业数字化转型试点城市的机遇，坚持全链条推进数字化转型，推行“链式协同”数改新路径，构建“轻量化数改—数字化车间—智能工厂—未来工厂”梯队培育体系。截至目前，乐清已建成国家卓越级智能工厂2家、省未来工厂3家、省数字化车间/智能工厂50家、省级工业互联网平台8家。

来 源：温州日报

原标题： 正泰上榜全国卓越级智能工厂名单，为温州唯一！

记者 程源 乐清融媒记者 陈青 通讯员 黄树琪

本文转自：温州新闻网 66wz.com