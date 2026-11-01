潮新闻 2026-11-01 08:44:06

10月31日，2026年温州市反对餐饮浪费主题宣传活动在温州科技广场举行。活动围绕“文明微行动，光盘我先行”主题，向全市餐饮服务单位和广大市民发出节约食材、践行光盘、制止餐饮浪费的倡议。

“我承诺按需点餐”“我承诺剩菜打包”“我承诺理性办宴”……10月31日，2026年温州市反对餐饮浪费主题宣传活动在温州科技广场举行。活动围绕“文明微行动，光盘我先行”主题，向全市餐饮服务单位和广大市民发出节约食材、践行光盘、制止餐饮浪费的倡议。

主办方供图

勤俭节约、珍惜粮食，是中华民族传承千年的传统美德，也是社会主义核心价值观的生动体现。作为全国文明城市，节约用餐、文明用餐始终是温州这座“千年商港”最温暖、最动人的底色之一。

近年来，温州持续开展制止餐饮浪费专项治理，广大市民和餐饮行业积极响应、踊跃参与，专项治理取得阶段性成效。一批反对餐饮浪费示范店相继涌现，积极发挥标杆作用，带头推动小份菜、半份菜、“N-1”点餐、餐后打包等做法在经营中常态化落地，按需点餐、文明用餐的良好氛围日益浓厚，“舌尖上的文明”正成为温州城市文明的一道亮丽风景。

主办方供图

活动当天，温州市多家餐饮企业代表上台宣读倡议书并作出联合承诺，推动“光盘行动”成为行业自觉、经营常态。活动还将引导市民理性消费，让节俭节约成为社会新风尚、生活新习惯；同时联动正在举行的温州金秋美食节，坚持线上线下融合发力，推动促消费与反浪费双向并举，构建制止餐饮浪费长效机制。

活动现场还安排了《光盘行动扬美德》快板节目，宣传“光盘行动”；温州市得尔乐餐饮有限公司分享了反对餐饮浪费各项举措常态化落地经验。互动体验区、咨询展位、打卡点、菜品展示、试吃体验和知识问答同步开放，市民踊跃参观参与。

来 源：潮新闻

原标题： 温州启动反对餐饮浪费主题宣传活动 餐饮行业联合承诺“光盘我先行”

记者 张银燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com