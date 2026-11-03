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AI歌曲：《嗨！年轻人》

温度新闻客户端 2026-11-03 15:17:00
屠呦呦、钱学森、袁隆平、张桂梅……他们化身歌者，献上一首唱给年轻人的歌。

　　他们和我们一样，都曾经年轻过，也跟我们一样不安过。

　　他们不是生来就发光，而是把迷茫熬成了方向。

　　且让他们化身歌者，献上一首唱给年轻人的歌。

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原标题： 嗨！年轻人

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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