AI歌曲：《嗨！年轻人》

温度新闻客户端 2026-11-03 15:17:00

屠呦呦、钱学森、袁隆平、张桂梅……他们化身歌者，献上一首唱给年轻人的歌。

他们和我们一样，都曾经年轻过，也跟我们一样不安过。

他们不是生来就发光，而是把迷茫熬成了方向。

且让他们化身歌者，献上一首唱给年轻人的歌。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 嗨！年轻人

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