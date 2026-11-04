温州日报 2026-11-04 08:24:00

11月3日，温州全市防汛防台工作总结会暨2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”第三次县（市、区）比看活动举行。

温州网讯 昨天，全市防汛防台工作总结会暨2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”第三次县（市、区）比看活动举行。省委常委、市委书记张振丰强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，全面落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，按照中央和省委省政府部署要求，树立和践行正确政绩观，更好统筹发展和安全，把防汛防台淬炼的宝贵精神财富和干事创业劲头，转化为推动高质量发展的强大合力，持续掀起“攻坚四季度、夺取全年胜”新热潮，以实干实绩推动“十五五”开好局、起好步。

市委副书记、市长张文杰主持，市领导张加波、施艾珠、王军、王琴英等出席。

会上宣读了防汛防台工作表扬通报；通报了经济社会发展形势和相关工作情况，并晾晒重点工作指标；各县（市、区）、温州海经区分别汇报重点工作、短板问题和下步攻坚举措，并展示比看项目。与会人员现场进行测评。

张振丰指出，今年7月以来，温州密集遭遇“巴威”“白海豚”“沙德尔”三个台风正面登陆和2次特大暴雨突袭，频次之高、路径之变、风雨之大前所未有。面对大战大考，全市上下牢记践行习近平总书记殷殷嘱托，全面落实省委省政府“3句话、18个字”理念打法，在防汛防台中诠释“人民至上、生命至上”，在攻坚克难中彰显“勇挑重担、善作善成”，在加快发展中推动“向新前行、向高攀登”，有力实现“一个目标”、守牢“三条底线”，推动高质量发展和高水平安全良性互动。回顾这一场场防汛防台攻坚战，最让我们难忘的是因时因势科学指挥、果断决策，是用心用情用力守护了群众安全，是连续作战防范风险、抢险救援，是分秒必争把损失的时间抢回来，是全市上下展现的凝聚力、执行力和战斗力。

张振丰强调，之所以能够赢得大战大考，根本在于习近平总书记系列重要讲话重要指示精神提供了科学指引；关键在于省委省政府一系列调度部署和“3句话、18个字”打法明确了具体路径，省防指及省直单位给予温州指导和支持；基础在于广大党员干部守土有责、守土尽责的责任担当。风雨之战，说到底是信心之战、作风之战、能力之战、团结之战。风雨淬炼了温州不畏艰险、攻坚克难的精神底色，淬炼了城市除险保安、防灾减灾的治理能力，淬炼了干部恪尽职守、忠诚为民的实干担当，淬炼了各界众志成城、共克时艰的奋进合力。

张振丰强调，四季度是决战决胜的冲刺阶段，我们要学习好宣传好贯彻好党的二十届五中全会精神，大力弘扬“六干”作风，持续激发防汛防台中展现的昂扬斗志和顽强韧性，更好统筹发展和安全、当前和长远、年底收官和明年谋划，努力交出“十五五”开局之年高分答卷。要把党建根基筑得更牢，扛牢政治责任，强化干换结合，筑牢基层基础，更好融入大局抓党建、抓好党建促全局，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要把发展质效提得更高，立足于“谋”加强思路举措调研谋划，立足于“争”快马加鞭引项目扩投资，立足于“攻”着力解难题补短板，立足于“育”建强“一港五谷”“一区五园”等平台，立足于“活”向存量要空间效益。要把防台体系抓得更好，复盘总结“三台两汛”经验做法，完善平战结合机制，常态化推进风险治理，夯实基层应急基础，切实做到打一仗、进一步。要把水网设施建得更强，算好全局账、长远账、经济账、民心账，抢抓“六张网”建设窗口期，加强重大项目科学谋划和建设攻坚，深入推进重大水利工程补短板、防风险。要把精神力量锻得更强，把防汛防台成效转化为城市前行动力，持续营造干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创的浓厚氛围。

来 源：温州日报

原标题： 全市防汛防台工作总结会暨2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”第三次县（市、区）比看活动举行

树立和践行正确政绩观 更好统筹发展和安全 以防汛防台斗志韧劲加快推动高质量发展

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com