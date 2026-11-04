温州市委市政府举行“两个健康”政企恳谈会

温州日报 2026-11-04 08:24:00

11月3日，市委市政府举行“两个健康”政企恳谈会，邀请民营企业代表一同学习贯彻党的二十届五中全会精神，围绕“民营经济创新发展”开门问策、共话未来。

温州网讯 昨天，市委市政府举行“两个健康”政企恳谈会，邀请民营企业代表一同学习贯彻党的二十届五中全会精神，围绕“民营经济创新发展”开门问策、共话未来。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要认真学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记重要指示批示精神，抢抓机遇、发挥优势、大胆探索，以高水平创新开创民营经济高质量发展新局面，政企携手打造“民营经济看温州”新标杆，为做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

市委副书记、市长张文杰主持。市领导王军、王琴英等参加。

会上，来自森马集团、华峰集团、正泰集团等10家民营企业的企业家代表先后发言，交流企业创新发展成效，并围绕优化出海服务、新型生产要素供给、产业链协同科研攻关等方面提出意见建议。市直涉企部门就相关问题现场予以回应。

张振丰感谢企业家们的恳切建言。他说，近年来，温州牢记“续写创新史”殷殷嘱托，深入实施“强城行动”，全力做强“一圈一极一中心”，城市战略地位、发展水平、创新能级、城乡面貌、营商环境实现全方位精彩蝶变。在这过程中，全市干群同心、政企联动、内外温州人同频共振，凝聚形成强温州、兴温州的强烈共识与强大合力。

张振丰指出，人工智能是一个时代，制胜未来需要政企携手发力走好创新发展“华山一条路”。要狠抓AI赋能，统筹场景挖掘、数据底座、垂类模型、算力供给等关键要素，建强“AI行业翻译官”队伍，推进“模数共振”促进场景开放，提升全产业链赋能质效。要狠抓企业研发，全力推进企业研发机构建设，强化政策集成、龙头牵引，让“企业敢投、愿投、持续投”蔚然成风。要狠抓企业上市，动态优化建强上市后备梯队，以上市为抓手推进企业治理升级、资源整合，做大做强资本市场“温州板块”。要狠抓兼并重组，推进品牌、资质、海外网络、专精产能等优势叠加，统筹产业链资源提升龙头企业国际竞争力、生态主导力、产业链控制力，助力中小企业借梯登高。要狠抓品牌建设，加强国际化品牌战略性投入，以先进经营理念用好国内国际两个市场、两种资源，提升企业竞争力。要狠抓贸易迭代，深化“四港联动”，大力发展跨境电商、市场采购等外贸新业态，加强海外新兴市场开拓，走出特色化、差异化出海新路子。

张振丰表示，温州将聚焦建设营商环境最优市、创新生态最优市，加力打造以“四最”为鲜明特征的一流创新生态，构建完善亲清政商关系，持续擦亮“温暖营商”品牌。希望广大企业家与温州同向而行，始终坚守实业、深耕主业，在创新转型中锻造核心竞争力；立足温州、放眼全球，在双向奔赴中打开发展新空间；情系桑梓、回报社会，助力迈向共同富裕，把温州民营经济这张金名片擦得更亮。

来 源：温州日报

原标题： 市委市政府举行“两个健康”政企恳谈会

抢抓人工智能发展机遇 以高水平创新推动民营经济高质量发展

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com