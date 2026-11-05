温州日报 2026-11-05 08:34:54

11月4日，市委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署我市贯彻落实意见；同时部署近期安全生产重点工作。

温州网讯 昨天，市委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署我市贯彻落实意见；同时部署近期安全生产重点工作。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在党外人士座谈会上的重要讲话精神，结合深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，引导各民主党派、工商联和无党派人士深刻领会和把握持之以恒推进全面从严治党的重大意义、指导思想、重大原则、重点任务，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。要聚焦战略使命，谋深谋细我市推进全面从严治党的思路、举措和保障机制，聚焦温州“十五五”发展，更大力度解决好发展治理中的难点堵点问题，把全面从严治党的制度优势不断转化为高质量发展胜势。要坚持发扬民主，发挥各民主党派、工商联和无党派人士联系广泛的优势，紧扣管党治党实际积极建言献策，为加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板作出更大贡献。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对进一步做好黄河保护治理工作的重要指示精神，深学笃行习近平生态文明思想，牢固树立和践行正确政绩观，加强流域协同保护，坚持共抓大保护、不搞大开发，统筹推进我市水资源、水环境、水生态治理，加快推动经济社会发展绿色转型。要筑牢水网安全屏障，抢抓“六张网”建设机遇，统筹推进秋冬兴修水利，深入推进重大水利工程补短板、防风险。要狠抓生态环境保护督察整改，严格落实清单管理、闭环销号，以扎实整改成效促进生态环境持续改善。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，全面落实省委部署要求，扎实推进安全生产暗访督导反馈问题整改，明确目标任务，推进专项攻坚，清单化、节点化狠抓整改落实。用好“3030”隐患闭环管控机制、“四不两直”排查等手段，进一步摸清风险底数、强化前置防范，推动实现标本兼治、常态长效。要精准做好帮扶指导，聚焦中小微企业和安全基础薄弱的重点领域，强化政策帮扶和技术指导，推动安全治理提质增效。要更好统筹发展和安全，坚持依法依规、分层分类推进问题整改，落实落细服务企业举措，为“攻坚四季度、夺取全年胜”营造良好环境。要全面强化责任落实，压实党政领导、部门监管、企业主体三级责任，落实“属地包保、行业牵头、企业主责”工作机制，以更优制度保障提升本质安全水平，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com