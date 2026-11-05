文旅竞争加剧 浙江温州探索破解“走马观花”式困局

中国新闻网 2026-11-05 14:38:23

浙江温州，凭借温商敢闯敢拼的劲头，在全国乃至世界闯出响亮名号。而这座地处东海之滨的城市，不止有“走出去”的传奇，更藏着值得人们奔赴而来的自然人文风光。然而，眼下文旅竞争日趋激烈，不少城市困于游客走马观花、浅尝辄止的难题。在温州，温州市文旅集团等通过营造沉浸式场景、推动老字号焕新、打磨文旅服务，吸引游客慢下来、留下来。

浙江温州，凭借温商敢闯敢拼的劲头，在全国乃至世界闯出响亮名号。而这座地处东海之滨的城市，不止有“走出去”的传奇，更藏着值得人们奔赴而来的自然人文风光。

然而，眼下文旅竞争日趋激烈，不少城市困于游客走马观花、浅尝辄止的难题。在温州，温州市文旅集团等通过营造沉浸式场景、推动老字号焕新、打磨文旅服务，吸引游客慢下来、留下来。

场景破局

“一部东瓯史，半部在塘河”，于温州人而言，塘河是一条经济带、文化带、情感带。随着城市更迭发展，如何守护塘河文脉、激活深层价值，成为摆在眼前的一道题。

“塘河夜画”项目就此破局。在国家4A级景区印象南塘，画舫缓缓离岸，两岸灯光次第点亮，3.3公里水路，化作一幅流动的瓯越山水长卷。游船穿过一座座古石桥，郭璞筑城、韦庸治水等本土历史典故与温州鼓词、瓯剧等非遗技艺一幕接一幕，生动演绎瓯越千年文脉。

“塘河夜画”一景。 冯天璇 摄

“‘塘河夜画’稳居浙江省‘泛舟浙里’必游榜单，获评全国夜间消费集聚区标杆名片。今年中秋国庆假期，几乎场场满座。它正在成为全国游客来温州必打卡的文化地标。”“塘河夜画”项目负责人张新华说。

放眼五马街，另一场“好戏”正在影院上演。白鹿影城五马街店的放映厅里，脱口秀把观影空间变成欢乐剧场，演员现场互动、即兴接梗，引得全场捧腹大笑。“在影院看脱口秀，还是头一回。”游客李梦楚说。

影厅变剧场，绝非一时心血来潮。温州市文旅集团旗下温州影业公司拥有直营及托管影院8家，为盘活影院闲置资源，企业大力探索“电影+文旅”新业态，落地喜剧、脱口秀、音乐会等多元文娱演出，丰富城市文娱供给；开辟“电影+体育”新模式，转播本土篮球、足球赛事，为体育爱好者打造集体观赛的沉浸式空间。

“影院最大的资产就是场地与大屏。从喜剧演出到赛事转播，我们持续挖掘空间价值，实现资产效益最大化。”温州影业公司负责人郑日说，影院还探索“电影+商业”跨界路径，联动园博园、本土体育IP等，推出主题文旅套餐、IP联名产品。

食味焕新

温州依山傍海，饮食文化源远流长，孕育出一大批的“舌尖”老字号。如今，这些老店不再只是本地人日常的烟火据点，更跻身游客打卡清单，在坚守传统手艺的同时，悄然换上新面貌。

来到县前头老街，“中华老字号”县前汤圆店热气腾腾。明档里，老师傅将一颗颗汤圆放进锅里，莹白圆润、咕嘟翻滚。在“县前头汤圆”温州市级非物质文化遗产代表性传承人李绍芳看来，一碗汤圆看似简单，功夫全在细节：水磨糯米粉必须品质上乘，面皮要软而不烂、糯而不粘牙，馅料配比不能有偏差，“老手艺不能丢，但经营思路不能一成不变。”

县前汤圆礼盒。 冯天璇 摄

近年来，门店在保留麻心、鲜肉等经典味道之外，陆续推出咖啡汤圆、花生汤圆等新口味，还开发包子、饺子、糕团等速冻产品。“目前我们拥有县前头、公园路两家自营门店，今年国庆假期客流暴涨，营收同比上涨20%左右。”李绍芳透露，未来计划在部分商圈布局连锁分店，给市民游客带来更优质的消费体验。

一碗热汤圆下肚后，唇齿留香。顺着人流走到五马街，温州一百公司旗下的温州市五味和副食品商场(简称“五味和”)便映入眼帘。

五味和始建于清光绪八年，前身是慈溪商人创办的“五和”蜜饯店。近年来，五味和守住老底子品质，鸭舌、鱼饼、酱油醋等本土特产，沿用传统工艺、严控用料标准，同时主动拥抱新消费浪潮，研发咖啡、新式糕点等产品，还推出低糖改良款，契合当下健康饮食潮流。

“我们把包装换成国潮插画，产品改成小份独立装，方便年轻人出游随身携带。线上店铺、直播带货同步铺开，打破实体店的时空局限，不少海外华侨隔着屏幕下单，一口小吃慰藉乡愁。”温州一百公司负责人潘锦华介绍。今年1月至10月，门店营业额同比增长15.5%，线上销售额同比暴涨73.57%，单日最高营业额突破14万元。

旅居提质

舒心的落脚处是文旅体验的重要一环。坐落于五马街西段的华侨饭店，处处可见暖心细节：前台备好手绘旅游地图，方便游客规划行程；特色明信片免费领取，留住旅途美好。点滴温情，正是这家老牌酒店转型升级的缩影。

华侨饭店始建于1957年，是温州第一家五星级酒店，承载着几代温州人的城市记忆。“但随着连锁品牌酒店扎堆入驻，加之硬件设施逐年老化，酒店经营压力与日俱增。”温州市文旅集团副总经理池赵炼说。

改变迫在眉睫。眼下，华侨饭店稳步推进楼层微改造，常态化开展员工技能培训与服务比武，持续提升服务软实力。在文旅融合上，联动“塘河夜画”等文旅项目，推出游玩套餐；利用大堂空间打造非遗展示区，增设互动体验项目，让住客沉浸式感受瓯越文化。

不止于此，华侨饭店还布局连锁商务酒店、物业服务等业务板块。池赵炼介绍，饭店向外输出高端酒店管理品牌，并将智慧物业与精细化管理推行至企业总部、写字楼、农贸市场、餐饮保障等多个领域。

“来远驿”一景。 温州市文旅集团 供图

瓯江之畔，另一处城市旅居空间正蓄势待发。

1985年建成的东瓯大厦，被温州人唤作“十三层”，如今以“来远驿”之名重装亮相。建筑外立面取意元代画家王振鹏《江山胜览图》，仿木制遮阳构造如远帆舒展。一楼是书吧、咖啡吧和文创小铺，登临顶层观景平台，瓯江、江心屿双塔、古港遗址全貌尽收眼底。未来，这里还将引入精品酒店等业态，为游客打造一处临江赏景的休憩港湾。

从夜游光影盛宴、老街烟火美食，到贴心旅居服务，温州让热度真正沉淀为长久的口碑。温州市文旅集团党委副书记、常务副总经理赵陈生表示，未来将继续深挖温州特色文化内核，持续丰富高品质文旅产品供给，深化文旅、文体、文商跨界融合发展，高效盘活国有文旅存量资产，拓宽文化惠民服务渠道，用心讲好新时代温州城市故事。

来 源：中国新闻网

原标题： 文旅竞争加剧 浙江温州探索破解“走马观花”式困局

记者 周健

本文转自：温州新闻网 66wz.com