第一批新车次列车本月开行，车票将陆续发售、兑现

央视网 2026-11-05 15:03:27

全国铁路列车车次编排改革顺利推进，第一批车次变更即将实施，11月25日0时起始发开行的普速旅客列车、11月24日18时起始发开行的货物列车将正式启用新车次，按照2026版《列车车次编排规定》，普速旅客列车使用Z、N、V字头字母，普速旅游列车使用Y字头字母，货运班列使用B字头字母，采用无字头字母编排方式的其他货物列车、路用列车车次相应进行了优化调整，共涉及客货列车4700余列。变更后，新车次列车的开行区段、运行时刻基本保持不变，第一批实行新车次的列车车票将于11月11 日起陆续发售，其中试点预约购票服务的京沪铁路新车次的车票将于11月6日起陆续兑现。动车组列车车次此次变更暂时保持不变，将于12月下旬实施变更。

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，全国铁路列车车次编排改革顺利推进，第一批车次变更即将实施，11月25日0时起始发开行的普速旅客列车、11月24日18时起始发开行的货物列车将正式启用新车次，按照2026版《列车车次编排规定》，普速旅客列车使用Z、N、V字头字母，普速旅游列车使用Y字头字母，货运班列使用B字头字母，采用无字头字母编排方式的其他货物列车、路用列车车次相应进行了优化调整，共涉及客货列车4700余列。变更后，新车次列车的开行区段、运行时刻基本保持不变，第一批实行新车次的列车车票将于11月11 日起陆续发售，其中试点预约购票服务的京沪铁路新车次的车票将于11月6日起陆续兑现。动车组列车车次此次变更暂时保持不变，将于12月下旬实施变更。

国铁集团运输部相关负责人介绍，国铁集团聚焦服务经济社会发展和人民群众美好出行，启动全国铁路列车车次编排改革工作，在专业调研、系统测算和充分论证基础上，坚持车次唯一性原则，对2014版《列车车次编排规定》中字头字母、数字号段的整体编排规则进行了系统修订，形成了2026版《列车车次编排规定》，将动车组旅客列车车次的字头字母由原来的4个增加至7个，可编排的列车车次数量增长近40%，货物列车新增“DH”字头字母，丰富和拓展了车次编排可使用的号段资源，为未来客货列车开行规模扩大和新线路、新装备、新产品投用预留了充足空间，推动构建分类清晰、层次分明、直观易记的客货列车车次编码体系，方便旅客货主通过规范的字头字母、数字号段快速了解运输产品内容。

为确保新旧列车车次变更顺利过渡，国铁集团组织相关部门和单位对列车车次变更涉及的规章制度进行了全面修订，升级了信号软件和信息系统，优化完善了铁路12306和95306系统功能，经系统测试、模拟验证和安全评估，第一批列车车次变更已经具备实施条件，即将正式实施，主要涉及普速旅客列车、旅游列车和货物列车等，变更后的新车次重新编排了字头字母和数字号段，客货运输产品分类更加清晰、辨识度更高。

普速旅客列车方面，将原有T字头调整为N字头，原有K字头及无字头的数字号段车次调整为V字头，Z字头保持不变、仅调整读音和部分数字号段。变更后，普速旅客列车车次使用Z、N、V三个字母字头：Z按英文字母读音，表示最高运行时速160公里的快速旅客列车，车次编排为Z1-Z1998；N按英文字母读音，表示最高运行时速140公里的快速旅客列车，车次为N1-N1998；V按英文字母读音，表示最高运行时速120公里的普速旅客列车，其中，快速旅客列车车次编排为V1-V5998、普通旅客快车车次为V6001-V6998、普通旅客慢车车次为V7001-V7998。

旅游列车方面，Y字头保持不变，是普速旅游列车专属字头，通过数字号段区分旅游专线和旅游专列两类产品，其中，普速旅游专线列车车次编排为Y1-Y998，普速旅游专列列车车次编排为Y1001-Y9998，旅客选择旅游产品时可以一目了然。

此外，跨境旅客列车在境内段运行时，相关车次将根据2026版《列车车次编排规定》并结合实际进行相应调整。承接临时旅客运输任务的各类列车，车次编排使用同类产品的字头字母和预留的数字号段。车次变更后，原车次配置的轻装行、铁路畅行码、互联网订餐等在途服务，标识方式、服务内容、产品体验保持稳定，旅客可以继续使用。

货物列车方面，货运班列车次字母由“X” （原意为行包，读“行”）全部改为“B”（意为班列，读“班”），与既有货运班列号段基本对应，其他货物列车车次仍然采用无字头字母的编排方式，但是将数字号段进行了细分表达，形成中欧中亚班列、多式联运班列、城际班列、大宗直达货物列车等产品类别，每类产品按运行速度由小到大编排数字号段，实现车次与物流产品功能属性的精准匹配。其中，中欧中亚班列方面，快速中欧班列车次为B2001-B2998，快速中亚班列车次为B3001-B3998，最高运行时速120公里；普快中欧班列车次为B8001-B8998，普快中亚班列车次为B9001-B9998，最高运行时速90公里。多式联运班列方面，快速多式联运班列车次为B201-B998，最高运行时速120公里；普快多式联运班列车次为B4001-B5998，最高运行时速90公里。城际班列方面，特快城际班列车次为B1-B198，最高运行时速160公里；快速城际班列车次为B1001-B1998，最高运行时速120公里；普快城际班列车次为B6001-B7998，最高运行时速90公里。大宗直达货物列车仍为无字头字母的5位纯数字号段，其中重载货物列车车次为71001-77998，煤炭直达列车车次为80001-84998，石油直达列车车次为85001-85998，最高运行时速均为90公里。

此外，对轨道车、接触网作业车、大型养路机械、路内通勤列车、救援列车等路用列车车次进行了优化调整，车次为5位纯数字，通过数字号段细化区分路用列车的类型。

该负责人介绍，在新旧列车车次变更过渡期间，国铁集团将加强安全督导检查，做好新车次宣传推广和信息服务，持续为旅客货主提供高品质的铁路运输服务，铁路12306、95306平台的相关车次信息与车票发售等同步切换。铁路12306平台以新车次旅客列车起始开行日为基准，在15天预售期内展示变更后的新列车车次，第一批实行新车次的新车票将于11月11日起陆续起售，试点预约购票服务的京沪铁路新车次的车票将于11月6日起陆续兑现；铁路95306平台以新车次货物列车起始开行日为基准，在班列预订期内显示变更后的新列车车次，不影响在途运行的货物列车，各项服务保持不变。

由于火车票有15天预售期，部分旅客列车过渡期内在铁路12306平台可能出现“同一列车在不同日期有两种表达”情况。铁路12306平台将在APP首页及车票查询页面增加信息提示，同时加大信息推送力度，各大车站将通过广播、站内公告、电子显示屏等方式及时公告新车次列车开行动态和旅客出行指引。有出行需求的旅客请务必详细核对列车车次、到发车站、运行时刻等信息，以免误购误乘、影响行程。

铁路部门提示，第一批变更后的列车车次信息，可通过铁路12306、95306网站、手机客户端、微信公众号及拨打12306、95306客服热线等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息、车站公告，以便合理安排行程和货物运输事宜。第二批列车车次变更将于12月下旬实施，包括高速旅客列车、动集旅客列车、城际旅客列车、市郊（域）旅客列车、动车组快运列车等类型列车，届时铁路部门将及时向社会发布相关信息。

来 源：央视网

原标题： 第一批新车次列车本月开行，车票将陆续发售、兑现

本文转自：温州新闻网 66wz.com