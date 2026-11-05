刷脸打卡就能日结工资？警惕这种新型兼职骗局

央视新闻客户端 2026-11-05 15:03:27

不用技能、坐一会儿刷个脸就能日结工资，这样的兼职工作是不是很吸引人？当在镜头前配合“眨眨眼、点点头”完成刷脸核验的瞬间，你的身份信息可能已经被当作商品，流入了电信诈骗和网络赌博等犯罪团伙手中。

不用技能、坐一会儿刷个脸就能日结工资，这样的兼职工作是不是很吸引人？当在镜头前配合“眨眨眼、点点头”完成刷脸核验的瞬间，你的身份信息可能已经被当作商品，流入了电信诈骗和网络赌博等犯罪团伙手中。

人脸认证后

求职者竟被注册为多家公司法人

20岁的求职者小章，在本地兼职微信群看到一则招聘信息：帮直播间充人气、充当网红粉丝，无任何门槛。小章按照地址，来到一家挂着人力资源招牌的沿街店铺。

宁波市公安局江北区分局刑事侦查大队民警 应将敏：宣传零门槛、不干活、日结拿钱，求职者就是被这个轻松赚钱的模式给吸引了。求职者到店后，工作人员谎称让他们交出身份证件，配合进行App拉新注册、实名认证工作。求职者虽然有疑虑，但是想着日结拿钱，就配合工作人员交出身份证件并进行人脸认证。

整套流程走完，小章当场就拿到了约定的200元佣金。可回到家以后，就收到了大量广告推销骚扰短信。

浙江省宁波市公安局江北区分局刑事侦查大队民警 应将敏：心里有疑虑，通过国务院一证通查小程序，查询了自己名下多出了20多张手机卡，甚至还被注册了公司法人。求职者向工作室询问，工作室称这些手机号和公司法人信息日后会自动注销，以此来搪塞求职者。

随后，小章进一步核查发现，自己被登记为多家公司的法定代表人，其中一家公司还存在开具增值税发票却未缴税的情形。意识到异常后，小章向警方报警求助。

称无门槛结钱快

诱骗求职者交出个人信息

小章的遭遇并不是个例。警方回访多名求职者、梳理资金流水后发现，大量求职者被低门槛、日结薪资的兼职广告吸引。不法分子专门瞄准社会阅历较少的学生和对新型网络骗局不熟悉的老年人，在校园、菜市场周边投放兼职广告，精准诱导人群上钩。这条黑色产业链究竟是如何运转的？

经查，许某等人开设人力资源工作室，从上线号商手中获取未实名的虚拟手机号、网络账号，这些账号本身并不“值钱”，真正被盯上的是能够完成实名认证的人脸和身份信息。工作室以“直播间充场、做粉丝”“App拉新”日结薪资为诱饵，吸引求职者到店，诱导求职者提供证件、完成人脸核验，将实名后的手机号、账号打包向上游出售牟利。

宁波市江北区人民法院刑事审判庭庭长 王玮瑶：只有通过人脸识别绑定了特定的公民信息才能够在市场上交易流通来使用，他们可能会用于注册公司、电信网络诈骗犯罪，或者是开设网络赌场等等。被告人每一个号码赚取的金额并不高，但是在3月到6月之间，被告人的违法所得已经达到了42万，可见他获取的公民个人信息的数量是非常庞大的。

和传统侵犯公民个人信息案件不同，这类新模式更具迷惑性。

以往案件中，被害人往往是信息被窃取、泄露，本人并不知情。

在本案中，被害人是亲自到场，并且全程参与配合。

宁波市江北区人民法院刑事审判庭庭长 王玮瑶：他们在话术上往往会采用“就坐一会儿，拍个照就行，当天的工作当天结”的宣传话术，容易放松被害人的警惕。他们主动走进店里，掏出身份证，配合识别人脸。并且他们在镜头面前眨眨眼、点点头、摇摇头，他们全程都以为自己是在上班打卡赚工资，没有意识到背后的风险。

宁波市江北区人民法院审理后认为，被告人许某等人违反国家有关规定，出售公民个人信息，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，且情节特别严重。法院综合各被告人的犯罪情节、认罪悔罪态度等，依法分别判处被告人有期徒刑三年至三年四个月不等，并处罚金，对全部违法所得予以追缴。同时，除本案工作室相关12名被告人以外，法院还依法判处了5名上游号商。

求职刷脸需谨慎

法官提示风险与维权路径

看似轻松的日结兼职，背后是一条倒卖公民信息的黑色产业链。本案中，不少当事人直到公安机关找上门，才知道自己的身份信息已经被用于注册公司、虚开发票甚至洗钱等违法犯罪活动。那么，普通人该如何自查个人信息使用情况？发现被冒用后，又该如何维权？

很多求职者抱有侥幸心理：认为只是过来刷脸注册账号，没有参与犯罪，就不会有事。法官提醒，一旦身份信息被他人用于违法犯罪，登记人会被纳入侦查范围，想要自证清白，需要耗费不少时间和精力。

宁波市江北区人民法院刑事审判庭庭长 王玮瑶：对被害人来说，他们有可能会面临着刑事调查的风险，就像在本案中，公安会对其进行传唤，轻则会冻结他的财产、引发一定的信用风险；重则，比如他参与程度比较深，提供了银行卡或者是配合转账的情况下，有可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪或者是掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名。这个过程中他需要自证清白，维权的成本还是很高的。

那么，普通人该如何定期自查、及时止损？发现个人信息被冒用后，又该怎么做呢？

宁波市江北区人民法院刑事审判庭庭长 王玮瑶：可以通过工信部反诈中心一证通查小程序定期查询名下的手机号、互联网账号的注册使用情况。也可以通过企查查、电子营业执照的微信小程序来查询自己名下的企业登记信息，还可以携带身份证件线下查询。一旦发现个人信息被冒用，要立刻保存自查的截图和微信转账记录、微信聊天记录、异地出行记录等证据，向公安机关报警，同步向平台市场监管部门提交注销的申请。

求职时需格外留意

用工主体资质和信息用途

法官提醒，此类骗局的兼职名目还在不断翻新，直播间充人气、App拉新、账号测试、手机号开卡冲量都有可能是套取实名信息的幌子。

如何识别涉诈兼职？法官提示，正规用工一般不会要求在陌生软件、不明链接内刷脸核验，即便需要人脸核验，也会明确告知核验用途。求职者一旦遇到长时间被使用身份证原件情况，需格外重视。此外还需格外留意用工主体资质和信息使用用途，一旦发现个人信息可能被他人违规使用，一定要第一时间报警。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 刷脸打卡就能日结工资？警惕这种新型兼职骗局

记者 张赛 苗毅萌

本文转自：温州新闻网 66wz.com