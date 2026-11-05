“上头”烟弹竟是兽用麻醉剂 警惕“变味”的果味电子烟

央视新闻客户端 2026-11-05 15:03:28

根据《电子烟管理办法》，水果味道的调味电子烟早已被明令禁售。可眼下，这些带着香甜风味的产品，仍在电商和社交平台不断改换名目隐秘流通，甚至成了不少年轻人追捧的“时尚单品”。更让人担心的是，这些来路不明的烟弹里，还可能被掺进违禁物质，严重影响身心健康。那一口甜味里，究竟藏着什么？

根据《电子烟管理办法》，水果味道的调味电子烟早已被明令禁售。可眼下，这些带着香甜风味的产品，仍在电商和社交平台不断改换名目隐秘流通，甚至成了不少年轻人追捧的“时尚单品”。更让人担心的是，这些来路不明的烟弹里，还可能被掺进违禁物质，严重影响身心健康。那一口甜味里，究竟藏着什么？

今年刚满23岁的小伟，不久前在一次朋友聚会上，尝试吸食了一款果味电子烟。此前从没抽过烟的他，在吸食之后，产生了一种所谓“上头”的别样感受。

小伟：前面几口会有跟酒喝多的那种晕的感觉，但抽多的话就会致幻，有时候自己跟自己在那边讲话，会胡思乱想。像那种天上的神仙什么的，就会想到这种东西。像自己进入到平行世界一样的那种感觉。

起初对此并没太在意的小伟，在吸食之后，开始不自觉地对这种感觉产生了依赖。

就这样，小伟对这款果味电子烟越来越上瘾，逐渐到了无法自控的地步，身体也随之出现了各种不适反应。

小伟：有时候抽完之后，整个人两天不睡觉，自言自语，别人跟我说话我有时候可能都听不到。最近开始半个手臂感觉血管被什么东西堵住了一样，整个手每天都发麻。走路感觉空，真的有点跟那种丧尸一样的感觉。

成瘾、致幻

含有国家已列管的替来他明

记者了解到，经检测认定，让小伟成瘾、致幻的这款果味电子烟中，含有国家已列管的替来他明，这是一种化学成分与K粉相似、吸食后会出现幻觉的违禁品。也就是说，从吸第一口开始，他接触到的就根本不是什么“水果味香烟”，而是裹着甜味外衣的成瘾性物质。

记者在调查中发现，果味电子烟在口味和包装设计上极具迷惑性与隐蔽性。像小伟这样的年轻人，一开始往往以为这只是普通香烟的“升级替代品”，但对背后的健康风险却知之甚少。

记者了解到，我国早在2022年就出台了电子烟强制性国家标准，并在《电子烟管理办法》中明确规定：禁止销售除烟草口味之外的调味电子烟，禁止通过互联网渠道销售电子烟。

线上“暗语”搜索

线下“圈子”传播

近日，记者在某主流电商平台以及短视频平台上检索“电子烟”等关键词，页面均会弹出提示，明确法律禁止网络推广、售卖电子烟。

然而当记者替换搜索关键词，例如输入“雾化器”“清新器”等词汇，大量外形与电子烟高度相似的商品便会随即出现。这些商品页面上，通常画有西瓜、蓝莓、蜜桃等水果图样，旁边配有形似电子烟杆的图片，部分宣传页还在醒目位置特意标注“草本植物”等字样，刻意强化其绿色健康属性。

记者注意到，在商品页面下方的评论区里，“雾量很大”“吸阻感和击喉感都很真实”“提神解瘾，口味选择多”等关键词高频出现。

“上头”烟弹里的致幻成分

竟是兽用麻醉剂

果味电子烟清甜的果香，很容易卸下青少年的防备，勾起尝试欲望。一旦烟里被掺入违禁成分，健康风险便随之而来，长期吸食会对神经系统造成严重损伤。那么，危险的非法添加物究竟来自哪里，又是怎样被悄悄注入一支小小的烟弹当中的呢？

不久前，浙江湖州安吉县公安局成功打掉一个非法制售含“替来他明”成分电子烟的犯罪团伙，抓获涉案人员80人。据警方介绍，不法分子从多地购入原料，将“替来他明”私自灌装添加到电子烟油中，加工成烟弹，一部分供团伙内部吸食，其余则通过网络渠道对外销售。

湖州市安吉县公安局民警：这个烟弹很隐蔽，只要插上有电的雾化杆，随时随地在哪里吸都可以，哪怕在公众场合拿出来吸，人家都以为这个是正常的电子烟，隐蔽性很强。

电子烟为何成违禁成分“伪装外衣”？

为什么偏偏是电子烟，成了这些违禁成分的“伪装外衣”？民警分析，果味香精气味浓郁，可以把添加成分的味道掩盖得干干净净，吸食的人很难察觉出异常。同时，烟弹外形和普通电子烟一模一样，随身携带、随时吸食，都不会引人怀疑。另外，灌装加工几乎没有任何技术门槛。这几重因素叠加，让果味电子烟在一些“以贩养吸”的年轻人圈子里颇为流行。

湖州市安吉县公安局民警：找一个私密空间，有些甚至交易的时候，在车里面临时都可以制作。买来成品油之后，加到烟弹里面，过程很简单没有什么技术含量。制成一个成品烟弹，成本在50元左右，再以150元或者200元的价格卖给吸食人员，利润还是比较可观的。

据了解，随着电子烟相关禁令的出台，一些非法交易随之转入地下。不法分子利用互联网平台迭代速度快、开放程度高的特点，不断变换话术和交易路径。为逃避惩处，他们往往采取线上引流、线下交易的方式。

湖州市安吉县公安局民警：比方说，替来他明里面有个T，就发个T字；卖笑气的，背景上面就挂个气球。人家一看，这个可能就是卖电子烟的，或者是卖笑气的，懂行的人一看就知道。一般都是当面交易，一手交钱一手交货。一旦出事之后，对方马上就把所有的东西都删掉、斩断了，所以他根本不知道商家是谁，只知道我在哪个地方见过他。

目前，80名涉案人员已被警方依法处理，案件正在进一步侦办中。

记者了解到，“替来他明”是一种兽用麻醉剂，人一旦吸食，可致四肢麻痹、出现幻觉；如长期滥用，可导致神经系统不可逆损害，严重者甚至可能因呼吸抑制而死亡。

湖州市安吉县公安局民警：一般情况下吸一口之后就是手脚会抖动，我找来的那些受害人签字的时候，手抖的字都没法签了，严重一点的四肢都可以瘫痪，有些甚至走路的时候脚已经抬不起来了，四肢不听使唤，严重点的就是瘫倒在床上，所以危害是比较大的。

专家介绍，替来他明这类物质，已于2026年7月1日被列入《非药用类麻醉药品和精神药品目录》，属于管制物质，不法分子将它非法添加到电子烟油中，涉嫌涉毒犯罪。

中国政法大学刑事司法学院讲师 丁寒：在国家标准里面，对于可以添加什么样的物质进行了规定。与此同时，还出台了一系列配套的规范和要求，比如说《电子烟管理办法》。这些规范里面也进行了一下禁止性的要求，如果说电子烟里面添加了这些不被允许添加的成分，那么就很有可能触犯到行政违法，如果成分具有危害性，在列管目录里面的成分或者物质，甚至可能触犯更为严重的罪名。

非法添加不断“变身”

监管防线需筑牢

那么，非法添加的替来他明到底是一种什么物质？它又是怎么混进果味电子烟、一路流向年轻人呢？面对花样不断翻新的非法添加，监管又该如何跑在前面？

记者了解到，替来他明并不是果味电子烟里出现的第一种非法添加物。2023年10月，依托咪酯被列入第二类精神药品目录管制。此后，不法分子转而寻找药效相似、获取渠道也更容易的替代品，异丙帕酯随之出现。2024年，异丙帕酯等一批类似物又被相继列管。直到2026年，最新出现的替来他明，也被纳入了管控范围。从依托咪酯、异丙帕酯，再到替来他明，一种成分刚刚被列管，不法分子就再微调出一个新的替代品。

中国政法大学刑事司法学院讲师 丁寒：2023年之后，依托咪酯被列入管控名单，犯罪分子又找寻一些效果比较相似、获取渠道也相对容易的成分，替来他明出现滥用的情况。其实从滥用到列管，中间是有过程的。

记者调查发现，这些不断冒头的替代品，大多是对已列管物质进行分子结构微调后做出的“化学近亲”，药效类似甚至更强，借此规避执法。专家介绍，国际上把这类物质称为“新精神活性物质”，其特点是：未被国际公约管制，却具有滥用潜力，对公共健康构成威胁。为何一些成瘾性物质没有被及时列入管制目录呢？

中国政法大学刑事司法学院讲师 丁寒：这种物质本身是否列入管控，核心的焦点是要保证管控不能影响它的医疗用途，无论是人用还是兽用；同时一定要收集到足够的数据，来去证明这些物质的滥用或者扩散情况，对社会造成了危害的后果。

成瘾性物质的包装模式一直在发生变化

据记者调查了解，近年来，成瘾性物质的包装模式一直在发生变化，从早期的“奶茶”“跳跳糖”“邮票”，到后来的“棒棒糖”，再到当前的“果味电子烟”，青少年在成瘾性物质滥用群体中的占比持续走高，已成为主要受害群体。

专家提醒，青少年群体避免成瘾物质伤害，应做到三个“不”：

第一，不接受陌生人提供的零食、烟、酒、饮料；

第二，不接受熟人圈层里面传递过来的新奇产品；

第三，不购买来源不明的烟油，以及没有生产标识的产品。

对于家长来讲，如果孩子一旦出现了手抖、头晕或者幻觉，或者是花费异常、频繁接收快递的异常信号，要及时上报或者及时就医。对于学校和社会来讲，需要及时更新禁毒宣传的内容体系。

来 源：央视新闻客户端

原标题： “上头”烟弹竟是兽用麻醉剂 警惕“变味”的果味电子烟

本文转自：温州新闻网 66wz.com