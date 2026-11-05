鹿城发布 2026-11-05 15:05:18

鹿城区委书记张崇波强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强基本公共服务、促进共同富裕的重要论述，认真落实省市部署要求，坚持以群众有感为导向，不断提升基本公共服务的均衡性、可及性和便利性，为加快建设“一区三地五城”、高质量发展建设共同富裕鹿城样板夯实民生基础。

11月4日，鹿城召开基本公共服务一体化工作专题会议。鹿城区委书记张崇波强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强基本公共服务、促进共同富裕的重要论述，认真落实省市部署要求，坚持以群众有感为导向，不断提升基本公共服务的均衡性、可及性和便利性，为加快建设“一区三地五城”、高质量发展建设共同富裕鹿城样板夯实民生基础。

鹿城区委副书记、鹿城区长何占宇主持会议，滕灵辉、蔡建旺、王永林、周岷、王璋弟参加会议。

会议听取了鹿城区基本公共服务一体化工作情况和下步工作目标的汇报。会议指出，基本公共服务一体化关乎群众切身利益的民生大事，也是推动城乡一体融合发展、缩小“三大差距”的重要牵引工程。要聚焦“一老一小一弱一残”等重点群体，围绕构建覆盖全民、均衡普惠、优质可及、高效可持续的现代化基本公共服务体系，统筹推进规划布局、服务标准、设施应用、政策体系一体化，促进公共服务向基层延伸、向薄弱环节倾斜、向群众身边集聚，持续擦亮“中国最具幸福感城区”金字招牌。

会议强调，要资源统筹抓教育，推进义务教育优质均衡发展，统筹推进学前教育普惠提质、托育教育一体贯通，加强优质学位供给，巩固随迁子女“零门槛”普惠入学改革成果，持续擦亮“学在鹿城”金名片。要上下一体抓医疗，贯通市、区、街镇、社区（村）医疗服务链条，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局，让“小病在基层、大病到医院、康复回社区”成为群众就医日常。要融合发展抓养老，推动医康养一体发展，发展社区嵌入式养老和智慧养老，推进适老化改造和养老服务人才队伍建设，推广旅居养老、群体养老等新业态。要产教贯通抓就业，持续做活“青鹿市集”等招聘模式，推广OPC创业社区，支持青年回乡就业、新温州人来鹿就业创业，推动培训链、就业链、产业链衔接。要智慧建设抓人居，按照“四好”建设标准，推动未来社区与老旧小区改造、城市有机更新紧密结合，完善“15分钟便民生活圈”，以AI赋能推动居住空间重构和治理效能跃升。要守好底线抓社保，持续抓好城乡居民基本保险和职工保险参保扩面，重点覆盖灵活就业人员、新业态从业者等群体，推动社保政策从“人找政策”向“政策找人”转变。

会议要求，要强谋划、强统筹、强考核，深化民生领域“小切口、大撬动”改革，努力把基本公共服务一体化做成群众可感、可及、可享的民生工程，打造更多引领性、标志性成果。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城召开基本公共服务一体化工作专题会议

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com