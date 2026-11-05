龙湾发布 2026-11-05 15:05:50

11月4日，龙湾区工商联（总商会）第七次代表大会召开。

11月4日，龙湾区工商联（总商会）第七次代表大会召开。市政协副主席、市工商联主席王达武到会指导，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨出席大会并讲话，龙湾区领导陈久喜、张纯芳、吴昌亮、邹锦雷、郑雷参加会议。

过去五年，龙湾区工商联（总商会）紧紧围绕龙湾区委区政府中心工作，聚焦龙湾产业基础和“一区五城”建设部署，深度参与“两个健康”助企服务集成改革，充分发挥桥梁纽带和助手作用，推动思想政治引领更加深入、服务发展举措更加务实、基层组织基础更加坚实，多项工作走在温州市、全省前列，为龙湾民营经济高质量发展作出了积极贡献。

王达武向大会的顺利召开表示热烈祝贺。他表示，“十五五”开局起步，民营经济和工商联事业肩负新的使命。希望新一届龙湾区工商联（总商会）要强化政治引领，当好凝聚思想共识的“领头羊”。深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，持续擦亮“龙商永远跟党走”品牌，深化“青蓝接力”“龙新计划”，实施“龙商再出发”队伍培优行动，推动政治传承与事业传承同向发力。要服务产业转型，当好赋能企业发展的“攻坚队”。主动对接“人工智能+”行动，推动数智化改造从标杆企业向中小企业延伸，完善企业诉求闭环办理机制，支持办好龙湾国际阀门展览会等专业展会，服务企业健康出海。要弘扬温商精神，当好促进共同富裕的“排头兵”。深化“万企兴万村”和“共富工坊”建设，推动结对帮扶“由资金支持向产业协作、就业带动”拓展，挖掘坚守实业、创新创业、回报社会的先进典型，讲好龙商故事。要加强自身建设，当好优化商会队伍的“关键子”。加强队伍建设，发挥企业家主体作用，打造亲清政商关系新生态，高标准建设“龙商·同心荟”阵地，推动党建与会建同频共振、互促共进。

夏禹桨代表温州湾新区党工委、管委会和龙湾区委、龙湾区政府，向大会的召开表示热烈祝贺，并充分肯定龙湾区工商联（总商会）五年来取得的工作成绩。他强调，此次换届产生的新一届工商联（总商会）任期与“十五五”战略期高度重合，希望龙湾区工商联充分发挥服务民营经济职能，锚定新定位、扛起新使命，为推动温州湾、龙湾高质量跨越式发展再立新功。要扎根主业，增强企业核心竞争实力。心无旁骛深耕实业，把更多精力投向技术攻关、产品迭代、品质提升，在细分领域做到极致、做成标杆，同时主动抢抓人工智能发展机遇，加快智能化改造和数字化转型，切实把主业做精做深，推动企业实现稳健可持续发展。要履职担当，发挥组织桥梁纽带作用。主动支持参与组织各项活动，及时收集反映企业诉求，精准做好政策宣传解读，积极引导广大民营经济代表人士主动发声发力，广泛传播龙湾发展好声音，不断凝聚起民营经济助推地方经济社会高质量发展的强大合力。要做优服务，持续优化提升营商环境。街道部门要主动服务民营企业发展，坚持法治底线和政策原则，强化换位思考，构建伙伴式政企关系，共同为工商联履职和民营经济发展创造更好条件，让广大企业家在龙湾放心投资、安心经营、专心创业。

大会选举产生了第七届执委会和领导班子，张鹏飞当选为新一届龙湾区工商联主席。

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原标题： 龙湾区工商联（总商会）第七次代表大会召开

记者 叶德初、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com