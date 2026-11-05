瓯海发布 2026-11-05 15:06:29

11月4日，瓯海区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要致信精神，研究部署瓯海贯彻落实意见。

11月4日，瓯海区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要致信精神，研究部署瓯海贯彻落实意见。瓯海区委书记刘云峰主持会议。

会议传达学习贯彻习近平总书记在内蒙古乌兰察布考察、10月23日中共中央政治局会议、纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上的重要讲话，对西藏那曲市巴青县7.0级地震作出的重要指示，向第140届中国进出口商品交易会、祝贺湖南大学建校100周年、祝贺中央社会主义学院建院70周年、2026全球治理论坛（雄安）致信精神等。

会议强调，要坚持生态优先绿色发展，深入践行绿水青山就是金山银山理念，大力推进“美丽瓯海”全域行动，打好蓝天、碧水、净土保卫战，不断厚植瓯海高质量发展生态本底。要培育壮大算力产业生态，发挥数安港平台牵引作用，加快移动算力中心建设，统筹布局算力产业生态，延伸算力调度、模型服务等产业链条，推动人工智能创新发展。要全面推进新时代党的建设，深入学习贯彻习近平党建思想，树牢履职尽责的政治担当，严格落实管党治党政治责任，持之以恒推进全面从严治党，巩固风清气正政治生态。要传承弘扬伟大长征精神，把长征精神中蕴含的意志品格转化为干事创业、攻坚克难的行动自觉，在科技创新、产业升级、民生保障、改革开放等方面持续发力，切实在新的长征路上行稳致远。

会议强调，要做好灾害防治工作，秉持“一个目标、四个宁可”理念，高效运行“1833”联合指挥体系，加强秋季台风、降温等极端天气监测预警、会商研判和下沉督导，切实保障人民群众生命财产安全。要扩大高水平对外开放，深化“直播+平台+跨境电商+海外仓”一体融合发展，推动服装、眼镜等瓯海特色优质产品走向世界，实现货物贸易、服务贸易和数字贸易协同发展。要提升办学育人质量，全面贯彻新时代党的教育方针，深化集团化办学、校地协同育人模式，推动基础教育扩优提质，持续擦亮“学在瓯海”品牌；发挥在瓯高校集聚优势，做优成果转化、人才服务保障，推动学科专业与产业需求精准对接，不断增强人才培养与瓯海发展适配度。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 吴佳佳、吴宇洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com