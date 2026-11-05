瓯海发布 2026-11-05 15:07:09

11月4日，瓯海区委理论学习中心组（扩大）学习会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，分析当前意识形态领域形势，进一步统一思想认识、强化责任担当，切实维护意识形态领域安全稳定。

11月4日，瓯海区委理论学习中心组（扩大）学习会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，分析当前意识形态领域形势，进一步统一思想认识、强化责任担当，切实维护意识形态领域安全稳定。瓯海区委书记刘云峰主持会议并讲话。季湘荣、卢旭帆、金衍光、邵建乐等瓯海区四套班子领导参加会议。瓯海区领导邵建乐、胡晓立作交流发言。

刘云峰强调，要提高政治站位，把牢意识形态工作主动权，深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，始终坚持党管意识形态原则，进一步深化理论武装、认清风险形势、融入发展大局，增强政治敏锐性、工作预见性、统筹主动性，努力实现社会发展与安全稳定相互促进。要聚焦关键环节，打好风险防范化解主动仗，紧盯重点领域阵地，强化趋势分析研判，抓好问题源头化解，切实守好各类意识形态阵地，以实实在在的工作成效赢得群众理解和支持。

刘云峰要求，要强化责任担当，推动意识形态工作见实效，牢固树立瓯海区“一盘棋”思想，带头压实责任、健全协同机制、务求工作实效，加强信息共享、联动处置，真正把意识形态工作的各项要求落实到具体行动中。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委理论学习中心组（扩大）学习会召开

记者 吴佳佳、吴宇洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com