第27个中国记者节前夕 瓯海区委书记刘云峰看望慰问瓯海新闻工作者

瓯海发布 2026-11-05 15:07:37

在第27个中国记者节来临之际，11月4日，瓯海区委书记刘云峰率队来到瓯海区融媒体中心。

在第27个中国记者节来临之际，11月4日，瓯海区委书记刘云峰率队来到瓯海区融媒体中心，看望慰问坚守在新闻宣传一线的全体采编人员及工作人员，向大家致以节日祝福和诚挚问候。瓯海区委常委、宣传部部长胡晓立参加慰问。

“大家辛苦了！祝大家节日快乐！”走访慰问中，刘云峰实地了解瓯海区融媒体中心媒体发布矩阵、新闻采编流程、报道工作成效等情况，与一线记者编辑亲切交流，并勉励大家要立足本土、聚焦实景，发挥好主流媒体传播声音、凝聚共识、服务百姓、批评监督功能，用心用情讲好新时代瓯海发展故事。

今年以来，中心紧扣瓯海区委区政府中心工作、服务发展大局，锚定重大宣传攻坚、融媒矩阵增效、队伍精品赋能三大主线，开展素质提升年专项行动。全年5次登陆央视《新闻联播》，创历史纪录；37个瓯海融媒微博自有话题破千万均创历史新高。圆满完成园博园开园、数安大会、多轮台风防御、全国武术套路冠军赛等重大宣传任务。10余件作品获省、市新闻奖，其中《唱响浙江·“后陈经验”“1+1”全省县融大型新闻行动》获浙江省新闻奖一等奖，一件作品参评中国新闻奖。

刘云峰充分肯定瓯海区融媒体中心取得的工作成效，并勉励大家要主动拥抱数智变革，深耕媒体融合创新，将AI技术融入新闻采编全流程，以科技赋能提质增效，进一步优化整体采编流程、体系，提升新闻生产效率和宣传工作质效。要抓实人才队伍建设，充分用好“融媒登高”专班机制，对标主流媒体先进经验，锤炼采编过硬本领，建强融媒宣传队伍，持续擦亮瓯海对外宣传名片。要立足区域发展大局，紧扣瓯海重点产业、重点项目、重大活动开展宣传报道，切实用好融媒体矩阵，用镜头和笔触记录瓯海发展变迁，讲好瓯海故事、传播好瓯海声音。要始终坚持内容为王、精益求精，深耕新闻选题、深挖新闻价值，让报道视角更深、内容更精、品质更优，不断提升新闻宣传的传播力、引导力、影响力和公信力，为瓯海经济社会发展凝聚共识、汇聚力量、营造氛围。

来 源：瓯海发布

原标题： 第27个中国记者节前夕 刘云峰看望慰问瓯海新闻工作者

记者 卢芊好、伍志翔、蔡温瑞、王斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com