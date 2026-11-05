乐清发布 2026-11-05 15:08:19

乐清市委书记戴旭强强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，全面落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，按照上级部署要求，树立和践行正确政绩观，更好统筹发展和安全，保持顶压前行、克难奋进的决心定力…

11月4日，2026年第三次乡镇、街道和功能区“三比一讲”交流活动暨冲刺全年红攻坚大会举行。乐清市委书记戴旭强强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，全面落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，按照上级部署要求，树立和践行正确政绩观，更好统筹发展和安全，保持顶压前行、克难奋进的决心定力，持续激发防汛防台中展现的昂扬斗志和顽强韧性，奋力掀起“攻坚四季度、夺取全年胜”新热潮，以实干实绩推动“十五五”开好局、起好步。

乐清市委副书记、乐清市长胡立左主持会议，乐清市领导潘云夫、陈向东、林益正等参加。

会上，部分乡镇（街道）、功能区围绕“冲刺全年红”，汇报工作推进情况、短板问题及攻坚举措，市直相关单位汇报本单位攻坚目标和举措。

戴旭强指出，7月以来，乐清先后经受“三台两汛”严峻考验。面对大战大考，乐清市上下牢记践行习近平总书记殷殷嘱托，全面落实省委省政府“3句话、18个字”理念打法，抓紧抓实防汛防台各项工作，有力守护了人民群众生命财产安全。这得益于乐清市上下绝对忠诚、闻令而动的政治担当，得益于科学精准、严实闭环的防御体系，得益于作风过硬、敢打必胜的铁军队伍，得益于众志成城、共克时艰的全民合力。要把防汛防台大战大考中淬炼形成的宝贵精神财富、凝聚起来的干事创业精气神传承好、发扬好，充分运用到经济稳进提质、重大项目攻坚、基层治理、安全生产等重点工作中，把风雨考验下的责任意识、斗争精神、协同效能，转化为对标赶超、争先进位的自觉追求，转化为啃硬骨头、解老大难的攻坚能力，进一步汇聚起推动乐清高质量发展的强大动力。

戴旭强强调，要树牢“六大理念”，优化打法举措，全力推动各项事业提质增效、取得新突破。突出卓越意识，主动对标先进、自我加压，在争先创优中扛起责任担当；突出因地制宜，从大局出发、从优势入手、从短板发力，在精准谋划中把准前进方向；突出系统集成，统筹好稳增长、增动能、惠民生、防风险等工作，在闭环推进中提升攻坚效能；突出守正创新，坚持行之有效的工作机制，找准破解难题的“金钥匙”，在接续奋斗中激活内生动力；突出长期主义，坚持做难而正确的事情，保持抓工作的韧劲，在久久为功中积蓄发展后劲；突出底线思维，加强感知风险的敏锐力、应急处置的决断力、问题治理的穿透力，在统筹兼顾中守牢平安底线。

戴旭强要求，各单位“一把手”要坚决扛起第一责任人责任，班子成员认真履行“一岗双责”，带头遵守各项廉洁纪律规定，把精力集中到为民办事上来，把本领发挥到推动发展上来，切实以高质量党建引领高质量发展。

来 源：乐清发布

原标题： 2026年第三次乡镇、街道和功能区“三比一讲”交流活动暨冲刺全年红攻坚大会举行

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com