乐清发布 2026-11-05 15:08:53

乐清市委书记戴旭强在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实全国、全省、温州市服务业大会部署要求，以“敢为人先”的魄力抢抓机遇、狠抓攻坚…

11月4日，乐清市服务业大会召开。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实全国、全省、温州市服务业大会部署要求，以“敢为人先”的魄力抢抓机遇、狠抓攻坚，全面推进服务业扩能提质和优质高效发展，为打造综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心提供有力支撑。

乐清市委副书记、乐清市长胡立左主持会议。会议解读了《乐清市推进服务业扩能提质实施意见（2026-2030年）》，并通报各乡镇、街道服务业画像。乐清市发改局、乐清市商务局、乐清市文旅投资集团、华润万象生活有限公司、温州雁山云起文旅科技集团、中国赛宝（东南）实验室、温州缇娜科技有限公司等作交流发言。

戴旭强指出，服务业发展水平是一个地区经济成熟度、城市繁荣度、民生幸福度的重要标尺。要牢牢把握服务业发展的“战略先导性”“现实紧迫性”“民生根本性”，深入实施服务业扩能提质行动，加快推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，促进生活性服务业高品质、多样化、便利化发展，重点实现服务业增速、规模、结构“三个提升”。

戴旭强强调，要发挥制造优势，加速两业融合创新发展。做强工业设计、检验检测、知识产权等新质服务业，推动传统电气电子向新能源、智能物联等新赛道转型，加强科技创新赋能，做优大宗贸易服务，放大龙头带动效应。要释放港口潜能，加速港航服务集聚壮大。围绕“乐货乐运”，做强集疏运体系，壮大跨境电商贸易，提升港口综合服务能力，力争创成省级跨境电商产业园。要立足文旅禀赋，加速服务消费提质扩容。深化雁荡山管理体制改革，持续打磨景区景点，创新“赛事+文旅”“非遗+文旅”“演艺+文旅”等融合业态，提高文旅消费和游客过夜率。要顺应人口变化，加速民生服务迭代升级。加力推进“好房子”建设，实施物业服务质量提升行动，健全养老服务体系，深化普惠托育试点，突出高品质、多样化、便利化，推动服务业发展与改善民生相协同。要聚力AI赋能，加速现代服务形态重塑。筑牢“数据+”底座，丰富“场景+”应用，营造“社区+”氛围，加快构建OPC生态社区、产业社区，完善人工智能全链条创新创业服务体系。要强化载体支撑，加速重点赛道攻坚突破。聚焦“6+4”重点产业和45条细分赛道，特别是检验检测认证、软件和信息技术服务、运输服务、大宗商品贸易等15条重点细分赛道，做到抓项目、育主体、强保障，有力推进服务业高质量发展。

胡立左在主持时强调，要以认知提升拓展抓服务业发展的视角，打开思路、找准赛道，把更多本地资源转化为服务业产品。要以更宽阔的视角完善抓服务业发展的打法，按照“权重行业—平台—企业—项目”的系统路径，构建体系化推进格局。要拧紧责任链条，紧盯目标任务，压紧压实链长制，强化政策保障、资源支持，形成场景清单，促进服务业高质量发展。

乐清市领导王金法、陈微燕、陈鹏、王东、陈健、章海根参加会议。

来 源：乐清发布

原标题： 全市服务业大会召开

记者 张孟涛、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com