永嘉发布 2026-11-05 15:09:23

11月4日，永嘉县召开会议专题研究文明城市建设工作，永嘉县委书记钟方成主持会议并讲话。

11月4日，永嘉县召开会议专题研究文明城市建设工作，永嘉县委书记钟方成主持会议并讲话，他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述和重要指示批示精神，以文明城市建设为龙头，推动城乡同创、全域提升，持续厚植永嘉文明底蕴，以实实在在的成效提升人民群众的幸福感、获得感、安全感。永嘉县领导邱忠瑜、黄凡、周旭丹、龚剑涧、唐红专、麻伯崇、林孟闯、金志敏参加会议。

会上，永嘉县文明中心、永嘉县综合行政执法局、永嘉县公安局交管大队、东城街道等部门乡镇分别汇报文明城市建设工作开展情况。与会人员围绕和美乡村建设、市容环境治理等提出意见建议。

钟方成指出，文明城市建设工作是一项系统性工程，也是实实在在的民生工程、民心工程、细胞工程，关乎地方长远发展与群众切身利益，各地各部门要提高认识高度、锚定建设方向，把建设过程作为解决群众急难愁盼、提升城乡品质、涵养文明新风的过程，将其融入城市日常管理、群众生产生活，以久久为功的定力、常态长效的韧劲，推动文明城市建设工作全面提质增效。

钟方成强调，要传递民生温度、站牢群众立场，把增进民生福祉作为文明城市建设的出发点和落脚点，坚持问题导向，聚焦群众所盼，用心用情用力把建设工作做到群众心坎里，让大家看到变化、感受到温度。要强化治理力度、狠抓问题攻坚，聚焦环境卫生、社会秩序、乡风文明等重点，复盘总结不足，细化目标任务，压实主体责任，健全长效机制，推动文明建设工作聚势突破。要提升协同效度、凝聚工作合力，树牢永嘉县“一盘棋”思想，乡镇部门协同联动、各司其职，确保各项工作落地见效；不断创新载体形式，加强宣传曝光，广泛发动组织群众参与，建强用好志愿服务队伍，引导广大群众从“旁观者”转变为“参与者”，营造共建共享的良好氛围。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开会议专题研究文明城市建设工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com