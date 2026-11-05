文成县11月份四套班子工作交流会暨三季度经济社会形势分析会召开

文成发布 2026-11-05 15:09:53

11月4日，文成县召开11月份文成县四套班子工作交流会暨三季度经济社会形势分析会。

11月4日，文成县召开11月份文成县四套班子工作交流会暨三季度经济社会形势分析会。文成县委书记杨德听主持会议并讲话，张呈念、刘金红、郑文东等文成县四套班子领导出席会议。

会议通报了“强攻坚项目”“十重百项”清单有关工作情况。文成县发改局、百丈漈镇、桂山乡作表态发言。

杨德听强调，当前已进入全年收官的冲刺阶段，也是谋篇布局未来发展的关键节点。要抓好学习，全面深化从严治党，深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，不断增强党性修养和使命担当，带头研读上级政策文件，注重提升专业素养，深入学习行业规律、历史文化与业务知识，切实增强推动高质量发展的履职本领。要抓好分工，科学压实岗位责任，突出人岗相适、权责匹配，明确各方分工与职责划分，充分激发各层级干部的积极性与战斗力，形成权责清晰、高效运转的工作合力。要抓好谋划，系统推进长远发展，紧扣未来五年和明年工作，对标上级部署要求和先进地区，聚焦产业转型、城市更新、业态培育等关键抓手，前瞻布局低空经济、睡眠经济等新赛道，因地制宜打造特色优势，切实做到谋深谋准、务实管用。要抓好收官，全面确保平稳安全，紧盯全年目标任务不放松，对各项重点工作逐项对账、查漏补缺，确保颗粒归仓、圆满收官。同时，要统筹抓好安全生产、社会治理、矛盾纠纷排查化解等底线性工作，层层压实责任、闭环化解风险，切实营造安全稳定的社会环境。

文成县委副书记、代县长张呈念强调，文成县上下要锚定目标，以奋力冲刺的干劲，在比学赶超上求突破，在谋划储备上做实功，在项目提速上抢进度，在财源培厚上挖潜力，在缩差富民上见实效，在底线红线上严把关，以决战决胜的姿态打赢收官之战，为“十五五”良好开局打下坚实基础。

来 源：文成发布

原标题： 11月份县四套班子工作交流会暨三季度经济社会形势分析会召开

记者 夏季、雷思涵、雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com