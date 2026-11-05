中国人民大学“海外博士团”走进温州商学院

温州新闻网 2026-11-05 15:17:00

日前，中国人民大学2026级20名博士学员走进温州商学院，以“温州创新？全球领导力？共同未来”为主题，现场对话温商学子。

温州网讯（记者 潘涌燚）日前，中国人民大学2026级20名博士学员走进温州商学院，以“温州创新·全球领导力·共同未来”为主题，现场对话温商学子。

当天，来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、智利、老挝、哥伦比亚的五位外籍学者依次登台开展主题分享，立足本国发展实践，从能源与教育、农业国际合作、科创产业布局、环境公共治理等多个维度，分享各自思考与探索。

温州商学院青年学者则围绕温州生生不息的创业精神、民营经济发展韧性，人工智能赋能产业升级与公共治理等议题展开对话，将一座城市的创新创业故事放置于全球视野下剖析解读。

学员代表玛丽亚娜·帕斯·萨莫拉说，持续的交流让大家彼此联结、相互学习，期待未来能够催生更多务实协作。“温州这座城市兼具山水灵气与发展活力，营商氛围浓厚，十分宜居宜业。”学员代表弗拉迪斯拉夫·格拉齐耶夫这样说道

现场，温州市外办副主任楼了凡还向“海外博士团”介绍温州发展故事，分享当地产业升级、营商环境建设等方面成果。他热情邀请“海外博士团”走进温州各大产业平台，携手开展务实合作，共享开放发展机遇。

“在温州，有百万数量的经商创业群体，温商业务遍及全国多个国家。”在对话会现场，温州商学院校长、中国人民大学重阳金融研究院院长王文这样说道。他表示，温州这座城市镌刻着改革开放的印记，也见证着中国与世界的联结与未来。他寄语广大学员，坚持实地走访、开展直接对话，努力当好联通中国与世界的友谊使者。

在对话开始前，中国人民大学“海外博士团”还走访温州商学院创业教育馆、艺商融合展厅等，近距离感受温州青年创业热潮。

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