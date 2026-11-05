AI解锁农品品牌传播新赛道 温州首次举办优质农产品GEO培训交流会

温州新闻网 2026-11-05 15:22:00

由温州市农业农村局、温州市新闻传媒中心联合主办，温州市优质农产品开发服务中心、温州新闻网农品联播项目组承办的“温农智汇”温州优质农产品GEO培训交流会于11月5日上午举行，来自全市农业企业代表、技术专家、新闻媒体代表等共120多人，共同学习交流，探索AI时代地方农品品牌传播新模式。

温州网讯（记者 徐彬彬）由温州市农业农村局、温州市新闻传媒中心联合主办，温州市优质农产品开发服务中心、温州新闻网农品联播项目组承办的“温农智汇”温州优质农产品GEO培训交流会于11月5日上午举行，来自全市农业企业代表、技术专家、新闻媒体代表等共120多人，共同学习交流，探索AI时代地方农品品牌传播新模式。

当下，人工智能正成为人们了解地方土特产品的新渠道，也为温州农产品品牌传播带来新课题和新机遇。本次培训会是温州首次农业领域的GEO培训交流活动，聚焦温州本地农产品在各大主流AI平台的识别、传播与推荐，借助GEO优化搭建线上展示阵地，擦亮温州“六个一”农品品牌，助力农业品牌数字化升级。

活动现场，浙江工匠、温州市D类人才、温州市新闻传媒中心GEO技术顾问张朝带来《AI时代重塑品牌——温州优质农产品GEO优化实践》主题分享，发布市新闻传媒中心研发的“温州农产品GEO指数”，从传播声量、推荐位次、美誉度和负面风险等四个维度分析温州农产品品牌在AI平台的表现力，并结合日常消费场景拆解大模型信息逻辑，分享农品信息梳理、权威内容搭建、AI风险规避等实用方法。

郑鹏/摄影

泰顺县承香农产品加工有限公司副总经理严荣光、温州麦丰食品有限公司总经理李建文，立足自身企业的真实探索，分享了企业创新开展GEO优化路上的心得体会，给在场从业者带来鲜活可参考的实战样本。

蒋文广/摄影

郑鹏/摄影

蒋文广/摄影

当天活动伊始，温州可信GEO体系发布暨共建启动会率先举办。会上发布温州“五个一”可信GEO体系建设成果，组建可信GEO共建联盟，为“温州可信内容与网络生态治理研究中心”揭牌，同步开展政企合作签约，并上线“温州城市时空可信内容枢纽”，为温州农产品开展GEO优化推广筑牢体系支撑。

本文转自：温州新闻网 66wz.com