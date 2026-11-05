星辰在线 2026-11-05 16:02:47

近日，由长沙市科协主办、星辰文旅承办的2026年长沙市公民科学素质知识网络竞赛正式落下帷幕。作为2026“全国科普月”长沙系列重点科普活动，本次线上知识竞赛以“科技改变生活，创新赢得未来” 为主题。

本次竞赛题库覆盖面广，汇集信息技术、航天科技、人工智能、生命健康、物理化学常识等多领域科普内容，市民在答题闯关的过程中，沉浸式学习各行各业前沿科普知识，实现以赛促学、以学促知。

自活动开启以来，来自全国各地的群众参与热情高涨，累计参与人次突破4.7万。竞赛设置多重奖励，活动期间每日发放100个红包，每周派发话费奖励，参赛选手凭借累计积分角逐千元奖金。下一步，长沙市科协将持续开展形式多样的科普惠民活动，不断提升长沙公民科学素质，让科学知识走进千家万户。

来 源：星辰在线

原标题： 2026年长沙市公民科学素质知识网络竞赛圆满收官

记者 刘慧敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com