温州日报 2026-11-06 08:00:00

11月6日，省委常委、市委书记张振丰在龙湾区专题调研基层党建、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，深学细悟笃行习近平党建思想，持续推动全面从严治党向基层延伸，以高质量党建引领高质量发展、高效能治理，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，让群众真切体会到清风正气就在身边、幸福生活触手可及，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰在龙湾区专题调研基层党建、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，深学细悟笃行习近平党建思想，持续推动全面从严治党向基层延伸，以高质量党建引领高质量发展、高效能治理，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，让群众真切体会到清风正气就在身边、幸福生活触手可及，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。

在永中街道龙北社区，张振丰与社区干部面对面交流，详细了解组织建设、党群服务、社区治理等情况，并察看养老、托幼等服务场景。张振丰指出，党的二十届五中全会通过的《决定》，是推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件，其中为加强城市街道、社区党建工作提供了科学指引、明确了实践路径。要强化党建引领、建强战斗堡垒，抓好党的组织覆盖和工作覆盖，整合优化网格治理服务，探索社区党组织领导下的居委会、业委会、物业服务企业协调运行新模式，凝聚合力办实事、解难题、促和谐、守平安，带领群众在共建共治共享中创造美好生活。

“校园餐”关乎儿童青少年的健康与成长。来到龙湾区桃花岛小学食堂，张振丰实地察看食材存储、加工烹饪、卫生管控、营养配餐等情况，以点带面了解专项整治成果成效情况。他强调，要严格细致把好食品安全关，加强招标、采购、运输、存储、烹饪、配餐全链条规范管理，践行营养均衡理念，弘扬爱粮节粮风尚，真正做到让家长放心、让学生满意。学生身心健康是厚植人民幸福底色、回应群众关切的民生基石，要坚持“健康第一”教育理念，遵循教育规律和学生成长规律，建立以身心健康为核心的多元评价体系，持续探索创新模式、优化育人生态，让儿童青少年在阳光下健康成长、全面发展。

张振丰在调研中强调，要持续兴起学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神热潮，强化大抓基层鲜明导向，以更高标准、更实举措推动全面从严治党向基层延伸。要建强村社组织堡垒，压实管党治党政治责任，强化落实“八责八清”要求，加强村社“一肩挑”人员监督管理，确保党的路线方针在基层落地生根。要夯实基层阵地根基，在为民造福中牢固树立和践行正确政绩观，建好用好党群服务中心，健全邻里互助体系，加强“一老一小一弱”服务保障，攻坚推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，用心用情做好民生信访治理工作，把群众关切的好事办好、实事办实。要大力弘扬“六干”作风，坚持融入大局抓党建、抓好党建促全局，做大做强村级集体经济，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用，切实把组织优势转化为基层治理效能和群众幸福实感。

市领导陈应许、王森洪、张刚参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰专题调研基层党建与群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

深入学习贯彻党的二十届五中全会精神 以高质量党建引领高质量发展高效能治理

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com