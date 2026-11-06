温州日报 2026-11-06 07:58:10

日前，中国外交部发言人在官方社交软件发布视频，点赞浙江温州生态保护带来的生物多样性成果。这是外交部今年第三次聚焦温州，也让洞头这座“海上花园”再次进入国际视野。

温州网讯 日前，中国外交部发言人在官方社交软件发布视频，点赞浙江温州生态保护带来的生物多样性成果。这是外交部今年第三次聚焦温州，也让洞头这座“海上花园”再次进入国际视野。

视频镜头中，洞头霓屿的红树林湿地绿意盎然，白鹭翩跹，招潮蟹在滩涂间穿梭。作为全国独有的“南红北柳”生态交错区，洞头依托海岸保护与蓝碳发展，将红树林种植向北推进一个纬度，刷新我国红树林北植边界。目前，当地红树林湿地面积已达1200余亩，柽柳100亩，累计投入近2800万元，成活率保持在85%左右。红树林固滩净海，滋养65种底栖生物，鱼蟹贝类在此共生；优良生态造就鸟类天堂，黑脸琵鹭等珍稀飞鸟每年在此栖息越冬。

近年来，洞头累计完成生态修复工程14个，总投资9.59亿元，记录野生动植物2442种，培育“无废细胞”70个，获评省级三星级“无废城市”。

红树林蓝碳科研同步推进。洞头区海洋经济科技创新中心与浙江大学、华东师范大学、中科院南海海洋所等团队合作，完成海洋生态系统碳汇试点，搭建涡度通量塔开展红树林蓝碳长期监测，挂牌共建成立“温州红树林北移研究中心”。并与浙江省亚热带作物研究所合作在全省率先完成《洞头红树林蓝碳保护开发示范基地建设工程规划》。

全域推进美丽海湾建设。坚持陆海统筹，推进海岛全域雨污管网改造提升。实施湾滩“分类、分时、分段、分责”四分法精细化管理，实现14个一类湾滩日清日理、16个二类湾滩定期清理，建设“无废海滩”。洞头诸湾入选全国首批美丽海湾，经验做法入选《中国的海洋生态环境保护》白皮书。

洞头的生态实践是我国生态环境不断提升的生动缩影。10月29日晚，在亚美尼亚埃里温举办的联合国《生物多样性公约》第十七次缔约方大会（COP17）“恢复日”活动上，“中国蓝色海湾整治行动”获评2026年联合国“世界生态恢复旗舰项目”。这是继2022年“中国山水工程”获评全球首批旗舰项目后，第二个获评旗舰项目的全国性生态保护修复行动，我国成为首个凭借全国性行动两次获评旗舰项目的国家。

来 源：温州日报

原标题： 外交部点赞温州生态建设 “海上花园”洞头亮相世界舞台

记者 黄文盈 通讯员 邵尧烨

本文转自：温州新闻网 66wz.com