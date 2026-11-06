温州日报 2026-11-06 08:04:00

11月5日，市政府新闻办召开专题发布会，通报最新出台的《温州市加快新场景大规模建设应用 推动科技和产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》（以下简称《行动方案》）有关情况。据悉，为把握场景驱动创新的重大机遇，我市系统部署场景培育开放的路线图，聚焦5大方向、28个重点领域，建立从场景谋划到项目落地的全链条机制，加速新技术、新产品、新模式在温落地应用。

温州网讯 昨天，市政府新闻办召开专题发布会，通报最新出台的《温州市加快新场景大规模建设应用 推动科技和产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》（以下简称《行动方案》）有关情况。据悉，为把握场景驱动创新的重大机遇，我市系统部署场景培育开放的路线图，聚焦5大方向、28个重点领域，建立从场景谋划到项目落地的全链条机制，加速新技术、新产品、新模式在温落地应用，为我市因地制宜大力发展新质生产力注入新动能。

场景是用于系统性验证新技术、新产品、新业态产业化应用以及配套基础设施、商业模式、制度政策的具体情境，是连接技术和产业、打通研发和市场的桥梁，是推动科技创新和产业创新融合发展的重要载体，对促进新技术新产品规模化商业化应用具有重要牵引作用。温州，作为中国民营经济之都，“5+5+N”现代化产业体系根基扎实，现成的产线、充足的产能、真实的需求，让温州成为一座“场景富矿”。如何将场景优势资源转化为创新发展动能，是高水平建设创新温州的一道必答题。

发布会上介绍，为加快培育开放重点领域应用场景，我市聚焦前沿科技新赛道、产业转型新动能、智慧监管新范式、社会治理新模式、民生服务新体验5大方向，在新型能源体系、人工智能、具身智能、智慧医疗、新型消费等28个重点领域系统布局，将分层分类编制综合性重大、行业集成优先、地方特色应用三类场景机会清单，面向全国开放发榜，让创新者在温州拿到第一张可验证的“订单”，让整座城市成为技术验证和产品迭代的创新基础设施。

为推动场景培育开放走深走实、落地见效，根据《行动方案》，我市围绕场景应用全生命周期，系统构建“谋划凝练—联审协调—发布推介—对接撮合—首购首用—考核评价”闭环机制，打造“场景实验室”和“场景挖掘联合体”，把行业痛点凝练成场景“标书”；由市委教科人办（市科技局）会同相关部门，对跨部门重大场景开展联合审查，打通政策、数据、审批堵点；行业部门常态化开展精准对接，推动供需两端高效匹配。同时，推动政府投资项目在立项阶段前置嵌入场景需求，探索建立场景创新尽职免责机制，对履职到位、非主观故意造成的失误予以免责；在重点领域设立创新沙盒，允许政策先行先试；市级重点场景项目开通审批绿色通道，配套首购首用风险补偿和专属险种，最大限度降低制度性交易成本，让先行先试者放下包袱，让敢闯敢试者轻装上阵。

根据《行动方案》，到2028年，我市每年开放100个以上新场景，其中在温央企、国企和链主型企业开放60个以上主业场景；累计培育100家以上场景创新标杆企业，推动一批新技术新产品在温首试首用；着力打造前沿创新有突破、产业转型有活力、监管运行有精度、社会治理有温度、民生服务有品质、创新创业有机遇的“六有”场景之城。

来 源：温州日报

原标题： 温州三年打造“六有”场景之城

覆盖智慧医疗、新型消费等28个领域

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com