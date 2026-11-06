温州各地围绕党的二十届五中全会精神统一思想行动

温州日报 2026-11-06 08:04:00

连日来，温州各地集中开展党的二十届五中全会精神传达学习和贯彻落实。大家一致表态，要深学细悟抓落实，对标对表强执行，切实扛起新时代管党治党、兴党强党政治责任，坚持以高质量党建引领高质量发展和高效能治理，在新时代赶考之路上展现新作为。

温州网讯 连日来，我市各地集中开展党的二十届五中全会精神传达学习和贯彻落实。大家一致表态，要深学细悟抓落实，对标对表强执行，切实扛起新时代管党治党、兴党强党政治责任，坚持以高质量党建引领高质量发展和高效能治理，在新时代赶考之路上展现新作为。

永嘉县委常委会召开扩大会议，要求全县上下学深悟透党的二十届五中全会精神，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，为奋力谱写中国式现代化永嘉新篇章提供有力支撑。下步，永嘉要聚力护航发展，坚持融入大局抓党建、抓好党建促全局，加强党委对经济工作的领导，推动干部在“强城行动”、产业平台等主战场攻坚破难，以担当实干推动争先创优。聚力强基固本，推动基层党建全面过硬，打好能上能下、澄清正名、关心关爱等组合拳，形成干部为事业担当、组织为干部担当的正向循环。聚力正风肃纪，把严的基调、严的措施、严的氛围坚持下去，一体推进“三不腐”，精准用好“四种形态”，巩固风清气正的政治生态。以学习贯彻党的二十届五中全会精神为动力，抓好当前各项重点工作，努力把学习贯彻成果转化为推动高质量发展的强大动力。

文成县委常委会召开扩大会议，强调全县上下深学细悟、对标执行，推动党的二十届五中全会精神落地落实，为建设更高水平“山水侨城”提供坚强保障。下步，文成将全面淬炼坚强党性，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，挖掘用好习近平总书记两次来文留下的精神富矿，引导党员在基层一线淬炼党性。全面建强干部队伍，树立实干实绩导向，全力锻造适配县域高质量发展的高素质干部队伍。全面夯实基层基础，健全落实基层党建常态化“四不两直”机制，扎实推进基层党组织标准化规范化建设。全面净化政治生态，攻坚决战群众身边不正之风和腐败问题集中整治。把学习贯彻与干好当前工作紧密结合起来，推动党建工作向水经济、低空经济、智能制造等重点领域延伸，把党组织的政治优势、组织优势转化为产业培育、富民增收的发展胜势。

平阳县委常委会召开扩大会议，动员全县上下深刻领会、准确把握党的二十届五中全会精神实质，切实扛起新时代管党治党、兴党强党政治责任，确保党中央重大决策部署不折不扣落实到位。下步，平阳要加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板，深入实施“红色根脉强基工程”，推动各领域基层党组织全面进步、全面过硬，确保党的路线方针政策落地生根。驰而不息正风肃纪，压实管党治党“五个责任”，始终保持惩治腐败高压态势，推进作风建设常态化长效化，进一步完善监督体系，以严抓严管涵养清风正气。坚持以高质量党建引领高质量发展和高效能治理，锚定加快提升发展、冲刺“双千亿”经济强县目标，全力推动经济稳进提质，持续增进民生福祉，坚决守牢平安底线，确保高质量完成全年各项目标任务，在新的赶考之路上展现新作为。

泰顺县委常委会召开扩大会议，要求全县上下学习宣传、一体贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。下步，泰顺将聚力政治铸魂践忠诚，健全党中央决策部署闭环落实机制。聚力思想引领固本色，做到学思用贯通、知信行统一。聚力党建护航促发展，统筹抓好创新发展、产业培育等重点任务。聚力实干担当锻铁军，弘扬“马上就办、真抓实干”作风，在重大任务、关键岗位和基层一线考察识别干部。聚力大抓基层强堡垒，深入实施基层基础建设三年行动。聚力正风肃纪优生态，持续巩固风清气正的良好政治生态。把学习贯彻与干好当前工作紧密结合起来，统筹抓好企业服务、消费提振和改革攻坚等重点工作，用心用情解决群众急难愁盼，奋力交出“十五五”开局之年高分答卷。

苍南县委常委会召开扩大会议，强调全县上下深刻领会党的二十届五中全会精神，推动学习贯彻工作走深走实，把党建优势转化为发展动能。下步，苍南要打造政治领航县域样板，把政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩。打造凝心铸魂县域样板，持续推动党性锤炼，持续深化循迹溯源。打造护航中心县域样板，紧扣重点任务，以党建促发展、强治理、优环境。打造实干争先县域样板，坚持正确用人导向，打好综合考核等激励担当组合拳。打造固本强基县域样板，建强村社党组织战斗堡垒，统筹抓好“两新”组织、新业态新就业群体党建。打造清廉建设县域样板，坚持严的基调不动摇，一体推进“三不腐”，驰而不息纠“四风”。把学习贯彻与当前工作结合起来，聚力经济稳进提质，持续增进民生福祉，坚决守牢平安底线，以高质量党建引领高质量发展。

龙港市委常委会召开扩大会议，动员该市上下深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，原原本本学、认认真真悟，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。下步，龙港将严守政治规矩，严格贯彻执行民主集中制，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；严守政治纪律，自觉做作风正派、敬畏法纪的带头人，全力营造风清气正的政治生态；抓实严管厚爱，落实好新时代好干部标准，着力建设一支政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的高素质干部队伍；突出实干争先，统筹谋划落实，持续激发干部干事创业内生动力，确保各项工作提质增效。把学习贯彻党的二十届五中全会精神与干好当前工作紧密结合起来，全力以赴抓好经济稳进提质、城市建设发展、推动共同富裕、守护平安稳定等重点任务，齐心协力擦亮“改革名城·瓯越明珠”金名片。

来 源：温州日报

原标题： 各地围绕党的二十届五中全会精神统一思想行动

扛起政治责任，以高质量党建引领高质量发展

记者 张睿 缪小霞 通讯员 包永强

本文转自：温州新闻网 66wz.com