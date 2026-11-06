温州日报 2026-11-06 08:07:50

近日，国家卫健委发布《2026年全国基层卫生综合改革典型案例》，温州市“以改革创新为引擎、以人工智能为辅助，打造‘1＋1＋N’基层卫生服务新范式”入选。据悉，该案例是浙江省唯一入选的地市级案例。

温州网讯 近日，国家卫健委发布《2026年全国基层卫生综合改革典型案例》，温州市“以改革创新为引擎、以人工智能为辅助，打造‘1＋1＋N’基层卫生服务新范式”入选。据悉，该案例是浙江省唯一入选的地市级案例。

所谓“1＋1＋N”是把基层全科、上级专科与村居网格力量拧成一股绳：建成慢性病一体化门诊202个、全专融合型签约团队2000支，让慢病患者在“诊前—诊中—诊后”有人跟、有人管。温州同步实施“慢病配药更省心”便民举措，搭起“慢病智管”数字化平台，把血压、血糖、糖化血红蛋白等指标变成可追踪的数据链，管理成效“一图总览、一表统管、一单尽列”。

当前，市级“智脑平台”实现基层全覆盖接入，平台集病历书写、辅助诊断、病历质检、疾病图谱等多项功能于一体，AI智能诊断覆盖脑、肺、骨骼等部位，涉及近十种算法，能对病灶极细微变化进行高敏感度提示，协助基层医生提高疾病检出率，让基层医生有强大的人工智能诊疗助手。

优质服务也在往山区和海岛流动。聚焦山区海岛群众尤其是老年人、慢性病患者等重点人群的健康需求，全市212辆巡诊车、671个标准化巡诊点串起“流动医院”，2026年以来已出动基层医务人员3.5万人次，巡诊4.5万小时，服务群众超26万人次；“温州家医”小程序集合在线签约、慢性病续方、家庭病床申请等实用功能，家庭病床建床病种由3类扩至6类，今年以来已服务1912人次。

温州正通过打造“1＋1＋N”基层服务新范式，将基层慢性病医防融合进一步深化，将服务触角进一步延伸，让慢性病患者、老年人等重点人群能享受到更系统、更全面、更便捷的全周期健康服务。下一步，温州市卫生健康委将持续深化基层卫生综合改革，坚持医疗强基、医防融合、数智赋能，持续擦亮温州基层卫生改革品牌，力争在重点人群健康管理、基层首诊、分级诊疗上取得新突破。

来 源：温州日报

原标题： 温州“1＋1＋N”基层卫生新范式入选全国典型案例

记者 张琳 通讯员 林碎玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com