从产品之“新”看制造之“变” 温州27件新产品入选省榜

温州日报 2026-11-06 08:11:06

近日，2026年度浙江省优秀工业新产品目录发布，我市共有27项新产品入选优秀工业新产品。这些入选的“温州制造”呈现出新能源、集成电路、智能物联等新赛道项目增多；关键器件、系统集成和智能装备成为创新主力；传统产业通过智能化装备和数字化终端实现“老树发新枝”新亮点。

温州网讯 近日，2026年度浙江省优秀工业新产品目录发布，我市共有27项新产品入选优秀工业新产品。这些入选的“温州制造”呈现出新能源、集成电路、智能物联等新赛道项目增多；关键器件、系统集成和智能装备成为创新主力；传统产业通过智能化装备和数字化终端实现“老树发新枝”新亮点。

新能源与新型储能赛道是我市新产品入选最多的领域，共有5项新产品入选。入选企业聚焦户用及工商业储能场景，将电池管理、能量变换与智能控制集成于一体。其中麦田能源一项技术成果能够同时进入“新产品”和“技术创新成果”两个序列，不仅完成了技术突破，更实现了工程化和产业化落地。

入选的新产品名单中，我市集成电路异军突起。浙江星曜半导体有限公司“高隔离度混合型Band1+Band3四工器”，是5G通信射频前端的关键器件。四工器看似体积小，却要在有限空间内实现多频段信号的高隔离与低损耗，技术壁垒高。浙江晨泰科技股份有限公司“多模组化互联场景融合台区智能终端”，则把创新点落在智能电网的台区侧，以多模组化设计适应不同场景的互联需求。这两则产品的入选，表明温州在集成电路设计领域已具备参与高端射频前端竞争的能力。

在新能源汽车及零部件领域，我市入选新产品不再只是单一零件。浙江长江汽车电子有限公司的“车载悬挂式智能娱乐屏系统”，把显示、控制与车载场景融合，体现零部件产品向系统化、智能化升级；瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司的“行器总成1707”、浙江环球滤清器有限公司的“用温度控制阀来调节流向的机油滤清器总成”，则分别在执行部件和热管理过滤环节做精做专。从“卖零件”到“供系统”，我市汽车零部件产业的附加值和技术密度正在同步抬升。

值得关注的是，我市入选项目中有两项来自纺织装备领域。分别是浙江朝隆纺织机械有限公司的“功能性立体非织造布智能生产线”和浙江欧诺机械科技股份有限公司的“伺服控制无纺布制袋折叠一体机”。纺织服装是温州传统优势产业，但此次入选的不是面料或服装本身，而是为纺织行业提供智能化生产线的装备产品。这说明温州制造之变，并非简单“另起炉灶”，而是让传统产业通过装备升级、工艺再造向价值链上游攀升。

近年来，我市持续深耕制造业创新沃土，大力培育高新技术企业、专精特新企业，聚力搭建产学研合作平台，引导企业扎根细分赛道攻坚“卡脖子”技术，一大批创新成果从实验室走向生产线，产业创新生态持续优化，新产品产值实现稳步提升。

来 源：温州日报

原标题： 从产品之“新”看制造之“变” 我市27件新产品入选省榜

记者 李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com