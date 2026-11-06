温州都市报 2026-11-06 08:14:01

11月4日，一辆载有405千克跨境电商9810货物的TIR车辆从温州斯尔达海关监管作业场所发出，预计最快10天后抵达莫斯科。这是全省首单“TIR+9810”货物出口，也是跨境电商新业态与国际公路运输（TIR）结合的又一次成功探索。

温州网讯 11月4日，一辆载有405千克跨境电商9810货物的TIR车辆从温州斯尔达海关监管作业场所发出，预计最快10天后抵达莫斯科。这是全省首单“TIR+9810”货物出口，也是跨境电商新业态与国际公路运输（TIR）结合的又一次成功探索。

“跨境电子商务出口海外仓”（9810）模式，允许企业先将货物批量出口至海外仓，待平台销售后再从海外仓直接发货给境外消费者。该模式可大幅缩短海外配送时效、提升客户体验，叠加TIR“一次申报、一证到底、一车直达”的优势，助力“中国制造”拓展国际市场。

瑞安市梨飞贸易有限公司负责人陈正将说，该公司之前大多通过海运渠道出口跨境电商9810货物，对于TIR模式的具体操作并不了解，温州海关了解到该公司产品结构和销售模式后，鼓励其采用“TIR+9810”模式出口，“现在看来，这种新模式大幅提升我们的物流效率，降低了供应链成本。”

针对温州跨境电商业态蓬勃发展的趋势与企业日益增长的物流需求，温州海关不断创新“TIR+”业态矩阵，先后推动全省首个“TIR+市场采购”、全国首批“TIR+保税”模式落地，并推动实现TIR与跨境电商9610、9810等业态融合，充分释放TIR作为新兴物流通道的潜力。

据温州海关统计，温州在TIR业务目前已开通至4个国家、24条线路；今年1~10月，温州海关共监管出口TIR车辆281辆、货值3.9亿元，同比分别增长0.9倍和2.7倍。

来 源：温州都市报

原标题： 全省首单“TIR+9810”货物从温州发出

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com